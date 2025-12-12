Pese a que aún se disputan los playoffs de la Liga 1 para definir la ubicación de los clubes peruanos en la próxima Copa Libertadores, muchos equipos, como FC Cajamarca, ya trabajan en la conformación de sus planteles para el 2026. El recién ascendido a la máxima categoría busca formar un equipo competitivo, por lo que recurrirá a fichajes de experimentados.

En los últimos días trascendió el interés formal de la mencionada institución por el experimentado delantero Hernán Barcos, quien no seguirá en Alianza Lima, tras cinco años y una importante cantidad de goles. La decisión pasó por temas dirigenciales, priorizando la continuidad de Paolo Guerrero.

El club recién ascendido tendría una atractiva propuesta para ‘El Pirata’, pero no sería el único blanquiazul que interesa a los cajamarquinos, pues tendrían la intención de sumar a sus filas al futbolista argentino, nacionalizado peruano, Pablo Lavandeira.

El volante se perdió gran parte del 2025 por una dura lesión, aunque fue de la consideración del saliente técnico blanquiazul Néstor Gorosito. En su regreso a la actividad, también tuvo minutos; sin embargo, su contrato finaliza este mes y -desde la directiva- aún no hay una comunicación exacta.

Pablo Lavandeira tuvo minutos en los últimos encuentros de Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Alianza Lima)

Si bien no hay información oficial desde la dirigencia de FC Cajamarca, el periodista Ernesto Macedo, contó que Pablo Lavandeira no sería el único objetivo del nuevo inquilino de la Liga 1. Desde el ‘Caballo Negro’ apuntaron hacia Cristian Neira, quien tiene contrato con Alianza Lima, pero no sería de la consideración de la directiva.

El volante -que se desempeña como enganche- jugó la temporada pasada en Cienciano, teniendo en cuenta que llegó a mitad de temporada del 2024 a Alianza, pero no rindió lo esperado. Por esta razón, buscarían su préstamo y Cajamarca no es una opción esquiva para seguir teniendo continuidad.

Cristian Neira. (Foto: Liga 1)

¿Cuál es el panorama en Alianza Lima?

Estas semanas son claves en el mercado de fichajes del fútbol peruano y se desconoce la postura del club de La Victoria sobre el futuro de ambos jugadores. Tras la salida de Néstor Gorosito, se desconoce la postura del nuevo director técnico que -a falta de oficializar- será Pablo Guede.

El perfil del nuevo DT sedujo a la directiva por su conocimiento de clubes grandes y de alta presión. Guede cuenta con una gran trayectoria en equipos pesados del continente, habiendo dirigido con éxito a Colo Colo en Chile y a San Lorenzo en Argentina. Este roce internacional es considerado vital para manejar un vestuario exigente como el de Matute y para afrontar la competencia continental.

