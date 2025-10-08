Sporting Cristal atraviesa semanas muy movidas. A pocos meses de culminar el año, el exdirigente Felipe Cantuarias volvió a romper su silencio con declaraciones que encendieron la polémica en el mundo celeste. El exmandatario, quien presidió el club durante una de sus etapas más estables, criticó duramente a la actual administración encabezada por Joel Raffo, señalando que el equipo ha perdido liderazgo, ambición y peso en el fútbol peruano. Sus palabras, emitidas en una reciente entrevista en A Presión, rápidamente se viralizaron entre los hinchas rimenses.

Felipe Cantuarias aseguró que desde la llegada del grupo Innova, Sporting Cristal ha dejado de reflejar la identidad competitiva que lo caracterizaba. Según explicó, la falta de decisiones firmes en momentos clave habría debilitado la imagen del club tanto en lo deportivo como en lo institucional.

“Cristal debe pelear siempre los campeonatos. Lamentablemente, desde el ingreso de Innova, se ha perdido ese liderazgo y la ambición por ser campeón”, expresó. Además, consideró que la crisis interna que vivió la dirigencia a inicios de año fue consecuencia directa de la presión del hincha, quien exigió cambios ante la falta de resultados.

El exdirigente valoró, sin embargo, algunas incorporaciones recientes que -a su parecer- han traído un aire distinto a la interna rimense. “La llegada de Julio César Uribe y Paulo Autuori son pasos positivos, pero si Cristal no cambia su liderazgo institucional, será difícil competir con Universitario o Alianza Lima”, advirtió, dejando entrever que el problema va más allá del terreno de juego.

Cantuarias también fue crítico con la actual presidencia y su forma de responder ante situaciones externas que afectan al club. En ese sentido, cuestionó lo que él considera una postura pasiva ante decisiones arbitrales y temas administrativos que involucran a la Federación Peruana de Fútbol.

“Antes, Cristal enfrentaba a la Federación; hoy, el presidente está escondido porque apoyó la gestión de Lozano. Hoy se necesitan dirigentes con pantalones”, señaló, lanzando un dardo directo hacia la actual cabeza del club. Sus palabras generaron debate en redes, donde muchos hinchas coincidieron con su diagnóstico.

El exmandatario remarcó que el verdadero reto del cuadro celeste no pasa solo por reforzar el plantel, sino por recuperar su peso institucional. “El liderazgo del presidente es fundamental, no solo para reconstruir el club, sino también para equilibrar el fútbol peruano”, manifestó, insistiendo en la necesidad de autocrítica dentro de la dirigencia.

Asimismo, planteó que Innova debe abrirse al diálogo con todos los actores del club. A su juicio, es momento de dejar de lado los intereses personales y priorizar el futuro de la institución. “Si no quieren vender, está bien, pero deben dejarse ayudar. Ha llegado el momento de que todos se sienten a la mesa”, agregó.

En otro momento, Cantuarias advirtió que, de no producirse un cambio profundo, Sporting Cristal podría continuar relegado frente a sus principales rivales. “Si las cosas siguen igual, la ‘U’ y Alianza seguirán con ventaja mientras Cristal permanece en silencio”, comentó con preocupación.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad cuando reciba a Universitario, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 15 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Nacional de Lima.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

