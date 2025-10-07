La disputa legal entre Ayacucho FC y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría llegado a su fin. Luego de varios meses de apelaciones, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado el recurso presentado por la FPF, confirmando así que el club ayacuchano mantendrá su lugar en la Liga 1 para la temporada 2025. Esta resolución, que ratifica el fallo anterior del Tercer Juzgado Civil de Huamanga, representa un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento judicial que se originó tras el descenso administrativo del equipo al cierre de la temporada 2022.

La noticia fue revelada por el periodista Gustavo Peralta, quien informó que la Corte Superior dio por finalizada la apelación de la FPF. Con esta decisión, el organismo rector del fútbol peruano no logró revertir la sentencia que favorece a los ‘Zorros’, quienes desde hace meses vienen reclamando su reconocimiento legal en la Primera División.

Según el documento oficial emitido por la Sala Civil de Huamanga, la apelación presentada por la FPF y sus representantes fue considerada “infundada”, por lo que se confirmó íntegramente la sentencia previa. En ella, se ordena a la Federación cumplir con la reincorporación de Ayacucho FC a la Liga 1, actualizando la tabla de posiciones del 2022 y corrigiendo el perjuicio generado al club.

El fallo lleva la firma del juez superior Paredes Infanzón, quien actuó como ponente de la causa. En su resolución, se ratifica que la FPF vulneró los derechos de asociación y de tutela jurisdiccional efectiva del club ayacuchano, ordenando la ejecución de las resoluciones previas que establecían su permanencia en la máxima categoría.

Este pronunciamiento también hace referencia a los responsables de la Federación involucrados en el proceso, incluyendo al presidente Agustín Lozano, la secretaria general Sabrina Martín Zamalloa y el gerente de Liga 1, Jesús Gonzales Hurtado. Todos ellos fueron mencionados en la sentencia por su participación en la decisión que originalmente dejó fuera a Ayacucho FC.

Ayacucho FC seguirá participando en el Torneo Clausura. (Foto: Ayacucho FC)

De esta manera, el cuadro ayacuchano podrá disputar oficialmente la Liga 1 2025, tras haber permanecido en incertidumbre desde el año pasado. Cabe recordar que el club venía preparándose en paralelo para competir en la Liga 2, mientras esperaba el resultado final de esta apelación.

Con el fallo ya confirmado, solo resta que la sentencia quede consentida para su publicación en el diario oficial El Peruano, paso que formalizará su ejecución legal. A partir de ese momento, la FPF deberá acatar la decisión judicial y proceder con la continuidad de Ayacucho FC en el calendario del campeonato.

Por ahora, no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, se espera que en los próximos días se defina la respuesta institucional ante un fallo que, por su alcance, podría marcar un precedente en la relación entre los clubes y el máximo ente del fútbol peruano.

