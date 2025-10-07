Alianza Lima está pasando por su peor momento en la temporada y los números grafican un claro declive en el rendimiento del equipo, algo que se ve reflejado en la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile y el estancamiento en la Liga 1 por malos resultados. En general, los números de los íntimos en los últimos dos meses son terribles: solo dos triunfos en ocho partidos, contabilizando todas las competiciones.

La reciente caída a manos de Alianza Universidad fue un golpe duro en la interna, y que, según las palabras de Franco Navarro, director deportivo del club, exige mucha autocrítica para que puedan salir de este presente sombrío. Así pues, en medio todo esto, surgió la interrogante: ¿qué pasará con la renovación de Néstor Gorosito?

Si bien hace unos meses el propio Navarro dejó en claro que están a gusto con el trabajo del técnico argentino, todavía su continuidad no está asegurada. Y es que según informaron en RPP Noticias, hay una condición que se debe cumplir para que su renovación esté por descontada y dirija al equipo durante la temporada 2026.

Néstor Gorosito dirigió a Alianza Lima en 18 partidos internacionales. (Foto: GEC)

La citada fuente señaló que, para que el acuerdo verbal se materialice en una firma y todo quede sellado, Alianza Lima deberá quedar entre los tres primeros de la tabla acumulada. Es decir, como mínimo, los blanquiazules tienen que clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 o, en el peor de los casos, ser Perú 3 e iniciar el certamen internacional desde la Fase 2.

En caso esto no se dé, no es que la permanencia de Néstor Gorosito será desechada del plan. Sin embargo, el área deportiva pondrá toda la temporada sobre la mesa y hará un análisis exhaustivo de los puntos altos y bajos del trabajo de ‘Pipo’, evaluando si es una buena decisión respetar el proyecto deportivo y esperar mejores resultados en la próxima campaña.

En cuanto a números, Gorosito dirigió a Alianza Lima en 48 partidos, cosechando 24 triunfos, 13 empates y 11 derrotas. Si revisamos solo los números a nivel internacional, tanto por Copa Libertadores como Sudamericana, los íntimos registraron ocho victorias, seis empates y cuatro caídas, en 18 duelos disputados. No obstante, la deuda pendiente sigue estando en el plano local.

Franco Navarro respalda el trabajo de Néstor Gorosito, pero la decisión de su renovación se tomará al final de temporada. (Foto: GEC)

Alianza Lima quedó segundo en el Torneo Apertura con 36 puntos y vio como Universitario se llevó el certamen con 38 unidades. En el Clausura las cosas van aún peor, pues los de La Victoria están quintos con 18 unidades, a 12 de los cremas que son líderes absolutos con 30. Es muy probable que se concrete el tricampeonato; de no ser así, en tienda íntima no pueden ceder más puntos si por lo menos quieren tener una chance a través de los play-offs.

Ese es el panorama para Néstor Gorosito. Por más que exista un acuerdo para que renueve, los que encabezan el área deportiva esperan una respuesta positiva del equipo de aquí hasta el cierre de la temporada, en donde tendrán que mejorar muchísimo si no quieren quedar relegados en el acumulado. El fixture que tienen es el siguiente: Sport Boys (L), Sport Huancayo (V), Melgar (L), UTC (L), y queda pendiente la reprogramación del choque con Los Chankas (V).

Néstor Gorosito ha cosechado 24 triunfos con Alianza Lima en la temporada 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 a manos de Alianza Universidad, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Sport Boys, en el partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

