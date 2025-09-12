El Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 reinicia después de la fecha doble de Eliminatorias al Mundial 2026, pero aún cuenta con situaciones inconclusas. Luego del clásico de Universitario vs. Alianza Lima, un informe arbitral determinó sanciones para integrantes del cuadro blanquiazul: Renzo Garcés (4 fechas), Carlos Zambrano (2 fechas) y Néstor Gorosito quien recibió 6 fechas. Precisamente, este último fue por un gesto realizado y el caso de reincidencia. Desde tienda ‘íntima’, apelaron para reducir el castigo y Fernando Cabada -administrador del club- se pronunció para manifestar su punto de vista.

“En el último clásico, los dirigentes nos recibieron muy bien, pero nos estaba filmando en cada paso para ver qué hacía cada uno, para ver con qué reclamaban, un poco más y nos filman en el baño. Deberíamos dejar de tratar de ganar fuera la cancha y por otro lado, hay que hacer que sepan quién está ahí, ¿alguien ha llamado a Miguel Grau para ver por qué pone las sanciones?”, contó en diálogo con Full Deporte.

En ese sentido, Cabada recordó uno de los momentos polémicos de Jorge Fossati (director técnico de Universitario) en el desarrollo de la Liga 1: “Todos vieron a Fossati, haciendo el gesto que le estaban ‘rompiendo la mano a alguien’, ¿le pusieron una sanción? Resulta que el señor Gorosito, se le atraca algo en la muela, mueve el cachete y le ponen 6 fechas”.

Jorge Fossati. (Foto: Getty Images)

El administrador dejó claro que no apoyan ningún tipo de violencia: “No tienen que darse, a nivel de personas (no futbolistas), que no han pasado por el momento del campo, no tendría sentido. En cuanto al tema de la violencia, hablé con un par de dirigentes de clubes grandes para hacer algo ante eso, y la respuesta fue que “no te metas en eso, se van a sacar la mugre igual”, invoco a todos nuestros hinchas a sacar la violencia del fútbol”.

Alianza Lima solicitó cambio de árbitro

Alianza Lima se medirá este fin de semana a Deportivo Garcilaso en el estadio Alejandro Villanueva; sin embargo, el cuadro blanquiazul elevó un reclamo a CONAR para cambiar de árbitro y no tener a Diego Haro en la terna, tal y como estaba programado. De acuerdo a Fernando Cabada, no han tenido respuesta.

“Pedimos que no nos arbitre Diego Haro y ahora fue programado para el duelo ante Garcilaso. Es una provocación, es un sin sentido. Le pedí una reunión a Víctor Hugo Carrillo (mandamás de CONAR) para entenderlo, él no respondió la carta”, contó el administrador del club.

Alianza Lima pidió que se designe otra terna arbitral sin Diego Haro. (Foto: AFP)

A su vez, enfatizó: “Lo llamé y pregunté por qué no respondía las cartas, él me dijo que estaba muy ocupado y que no estaba en el país. Le expliqué que queríamos un arbitraje justo y me queda claro que él siente que camina sobre el aire, tiene un nivel de soberbia y creo que él no merece estar en ese puesto”.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego del parón por la fecha FIFA de Eliminatorias, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de septiembre desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR