La tensión acumulada entre Universitario y Alianza Lima por la realización de sus presentaciones del 24 de enero llegó a su punto más alto en las últimas horas, y la incertidumbre obligó a que Palacio de Gobierno abra sus puertas para una reunión de emergencia. Con los administradores de ambos clubes frente al presidente José Jerí, y en plena presión mediática por definir si la ciudad podía soportar dos espectáculos masivos en simultáneo, las expectativas crecieron alrededor de un diálogo que inicialmente parecía cuesta arriba. Mientras los cremas defendían la continuidad de sus planes ante la Universidad de Chile, en Matute sostenían que modificar su cita con Inter Miami no era negociable, menos con contratos firmados y miles de entradas vendidas. La cita, marcada por las diferencias, terminó revelando un giro inesperado que hoy explican ambos protagonistas.
A la salida de Palacio, Fernando Cabada, representante de la organización aliancista ante el partido con Inter Miami, confirmó que la reunión permitió construir una postura conjunta basada en la colaboración de ambos clubes. Habló de un ambiente más conciliador de lo previsto y resaltó que la solución pasó por poner por delante el orden público y la capacidad operativa de la Policía Nacional antes que cualquier disputa administrativa o deportiva.
El directivo íntimo detalló que el acuerdo contempla mantener los horarios iniciales y que los dos eventos se desarrollarán en simultáneo, tal como cada institución tenía planeado. Para él, esto representa una validación del procedimiento presentado por Alianza Lima desde el inicio, recordando que los documentos fueron ingresados “en tiempo y forma”. También destacó que contar con un rival como Inter Miami hacía imposible replantear la fecha sin generar un perjuicio mayor.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Tunde Enahoro recordó a Universitario y defendió a Sekou Gassama: “No juzguen antes de verlo jugar”
- Tras su gran 2025 en Letonia: Joao Grimaldo fue el mejor latinoamericano Sub-23
- Junto a Barcos y Lavandeira: otros campeones con Alianza Lima rumbo a FC Cajamarca
- Fin de la novela: Universitario y Alianza Lima jugarán el mismo día tras aprobación del MININTER
- Javier Rabanal se confiesa: Siente presión de ganar el tetracampeonato con Universitario
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal