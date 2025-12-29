FC Cajamarca empezó el 2026 decidido a dejar de ser solo “el recién ascendido”, y las últimas semanas lo han demostrado con movimientos que sorprendieron al hincha peruano. Con la llegada confirmada de Pablo Lavandeira y el muy posible acuerdo con Hernán Barcos, el club del cajamarquino abrió un nuevo capítulo en su historia, generando expectativa por un proyecto que busca competir desde el primer día. En ese escenario, surgió un nombre que encendió el mercado: el de un campeón con Alianza Lima que estaría a un paso de sumarse al plantel, reforzando una idea que se viene construyendo en silencio y que apunta a mayor protagonismo en la Liga 1. Las conversaciones avanzan y, aunque todavía no hay anuncio oficial, la posibilidad es real.

Las versiones alrededor del club señalan que Pablo Míguez tendría prácticamente cerrado su retorno a la Liga 1 para vestir la camiseta cajamarquina. El volante uruguayo, que ya conoce el torneo y que fue pieza clave en el bicampeonato íntimo, estaría listo para sumarse a un proyecto que pretende combinar experiencia y jerarquía en todas sus líneas.

El periodista Ernesto Macedo, uno de los primeros en hablar del tema, comentó que la negociación va por muy buen camino. En sus palabras, “Pablo Míguez tiene acuerdo con FC Cajamarca para disputar la Liga 1 2026”, dejando claro que la operación estaría encaminada y solo restaría definir detalles administrativos antes de su llegada.

El cuadro cajamarquino no solo apunta a Míguez, sino que también evalúa cerrar a otro futbolista querido en La Victoria: Ricardo Lagos. Aunque su situación aún no ha sido definida, en el entorno del club se comenta que existe interés concreto por sumar al lateral zurdo, quien podría reencontrarse con varios excompañeros si finalmente se da su fichaje.

La idea de juntar a Barcos, Lavandeira, Míguez y posiblemente Lagos no solo responde a nostalgia por el bicampeonato de Alianza Lima, sino a una estrategia de consolidar un plantel experimentado que pueda responder desde el arranque. Repatriar a jugadores con recorrido internacional y conocimiento del campeonato es uno de los ejes del proyecto que impulsa FC Cajamarca en su retorno a la máxima división.

Con un horror ortográfico, FC Cajamarca hizo oficial la contratación de Pablo Lavandeira. (Foto: FC Cajamarca)

Rival de altura para la presentación de FC Cajamarca

La dirigencia del club también viene ultimando detalles para su presentación oficial ante la hinchada. Según adelantó Macedo, el rival elegido sería The Strongest de Bolivia, programado para el 18 de enero. La presencia de estos refuerzos aumentaría significativamente el atractivo del evento.

En paralelo, Míguez llega con ritmo de competencia tras su temporada en la Liga 2. El volante disputó 19 partidos con Carlos Mannucci, anotando dos goles y aportando una asistencia. Su rendimiento lo mantuvo en el radar de varios clubes del torneo, pero FC Cajamarca fue el que avanzó con más determinación.

La otra pieza clave de este mercado, Pablo Lavandeira, ya fue anunciado oficialmente y firmó un contrato por dos temporadas. El volante uruguayo llega con experiencia en equipos grandes del país y con un perfil que puede ayudar a sostener el mediocampo del equipo norteño, convirtiéndose en uno de sus refuerzos estrella.

Con cada movimiento, el club deja claro que su objetivo no es solo pelear la permanencia, sino instalarse rápidamente como una de las sorpresas del campeonato. Si se concreta la llegada de Míguez, y eventualmente la de Lagos, FC Cajamarca cerraría uno de los mercados más llamativos de los últimos años para un recién ascendido.

