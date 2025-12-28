Universitario de Deportes sorprendió en las últimas horas con su refuerzo internacional para el ataque: Sekou Gassama, delantero de 30 años nacido en Senegal que se convertirá en el primer africano en jugar en tienda crema luego de casi 14 años: el último había sido Tunde Enahoro, atacante nigeriano que tuvo un breve paso en 2012 en la ‘U’, y se fue sin marcar goles debido a las lesiones. De hecho, el hincha merengue espera que la historia de Gassama sea distinta a la de Enahoro, que llegó con gran expectativa a Ate en el equipo dirigido por aquel entonces por Nolberto Solano.

Hoy la realidad de Universitario es otra. El tricampeón peruano va en busca del tetracampeonato en la Liga 1 y también quiere hacer historia llegando lo más lejos posible en la Copa Libertadores 2026. Por ello, con el arriba de la ‘Pantera’ Gassama, espera que se complemente rápidamente en la delantera con Alex Valera y José ‘Tunche’ Rivera, y sea el gran ‘tapadito’ del mercado de pasos del gerente deportivo Álvaro Barco, bajo la batuta en la dirección técnico de Javier Rabanal.

Un fichaje que ha generado diversos comentarios de los hinchas cremas, quienes comparten con incertidumbre y poco entusiasmo la llegada del Sekou Gassama. Por ello, Depor se comunicó con Tunde Enahoro, el último africano en jugar en Universitario, quien confesó que está al tanto de la actualidad del cuadro crema y le dejó un mensaje a toda la hinchada, que espera impaciente ver en acción a su nueva contratación.

“Pues para que ese jugador haya estado en Segunda en España es porque tiene mucho nivel. Eso no le regalan a nadie. (Edison) Flores jugó en Tercera en España, en Villarreal B, y luego en la ‘U’. Si Gassama jugó en Segunda es porque tiene talento y nivel. El hincha no debería juzgarlo antes de verlo jugar”, declaró Tunde Enahoro desde Estados Unidos, donde radica y trabaja como enfermero desde su retiro del fútbol en 2022 con Unión Tarapoto en la Copa Perú.

Tunde Enahoro llegó en 2012 a Universitario a pedido de Nolberto Solano. (Foto: Gabriel Casimiro)

El nigeriano nacionalizado peruano llegó a Universitario en 2012 luego de un buen paso por Cobresol de Moquegua. Un año antes aterrizó por primera vez en el Perú para jugar en Cienciano a pedido de Marcelo Trobbiani, entrenador del ‘Papá’ en aquel entonces y que lo había dirigido en Elche, que en esa época jugaba en Segunda División de España, la misma categoría del último equipo de Sekou Gassama, Eldense CF. En dicho equipo la ‘Pantera’ marcó un gol y dio una asistencia en 11 partidos.

“En mi caso, las lesiones no me dejaron jugar en Universitario. Esto es parte del fútbol y eso muchas veces da una mala imagen del jugador porque no puede demostrar lo que vale, pero sé que ese chico (Gassama) lo hará bien por él y su familia, no por los africanos porque nosotros hemos demostrado en el mundo del fútbol que sabemos jugar”, agregó Enahoro, quien también jugó en Comerciantes Unidos, Atlético Minero, Unión Huaral, Willy Serrato, Los Caimanes y Carlos Stein, entre Liga 1, Liga 2 y Copa Perú.

Finalmente, el nigeriano le dejó un mensaje a la hinchada crema. “Hay que apoyar al jugador y que demuestre lo grande que es Universitario, el equipo más grande del Perú. Hay que apoyar al jugador sea cual sea su nacionalidad”, señaló Tunde Enahoro con respecto a Sekou Gassama, quien se encuentra en Marruecos apoyando a Senegal en la Copa Africana de Naciones. Luego de ese torneo, viajará al Perú para pasar exámenes médicos y firmar como nuevo delantero de Universitario de Deportes.

De momento, sumado a la llegada del DT Javier Rabanal, Gassama es la segunda contratación del tricampeón peruano en este mercado de pases junto al argentino Caín Fara, defensa de último paso por Atlanta de la Primera B de su país. El club viene evaluando los CV’s para contratar uno o dos jugadores más del extranjero, prioritariamente un volante ofensivo y un extremo que pueda jugar en ambas bandas.

Sekou Gassama tuvo su mejor campaña en la 2023/24: 9 goles en 27 partidos con Anorthosis de Chipre. (Foto: @Universitario)

