Joao Grimaldo cerró un año de ensueño en el ‘Viejo Continente’. Según el prestigioso portal de estadísticas Sofascore, el exSporting Cristal se posicionó como el mejor futbolista latinoamericano menor de 23 años en las ligas europeas durante la temporada 2025, luego de su gran campaña con Riga FC, donde salió campeón de liga en Letonia. Con una calificación promedio de 7.37, Grimaldo superó a promesas de la talla del chileno Darío Osorio (7.36) y los argentinos Nico Paz (7.34) y Matías Soulé (7.25).

A lo largo de su campaña con Riga FC de Letonia, el peruano demostró una regularidad envidiable. Disputó un total de 27 partidos en la Virsliga, en los que registró 4 goles y 5 asistencias. Si le sumamos su participación en Copa y Conference League, marcó un tanto más y dio otras cuatro asistencias. Su capacidad de desequilibrio por las bandas y su influencia en el juego ofensivo fueron fundamentales para que su equipo se mantuviera en lo más alto de la tabla en la liga.

El éxito individual de Grimaldo vino acompañado de la gloria colectiva. El atacante nacional se consagró campeón de la Virsliga 2025 tras una reñida competencia contra el RFS, a quien el Riga FC terminó aventajando por un punto de diferencia. Este título representó el primer trofeo oficial de Grimaldo en Europa, consolidándose como una de las piezas más influyentes del fútbol báltico en el presente año.

A pesar de su brillante rendimiento, el futuro del peruano está rodeado de incertidumbre. Riga FC decidió no ejercer la opción de compra definitiva de su pase (tasada en aproximadamente 1.5 millones de euros), lo que marca el final de su etapa en Letonia. Tras el vencimiento de su cesión, el jugador deberá reportarse al club dueño de su carta pase: el Partizán de Belgrado.

Joao Grimaldo, el mejor latinoamericano Sub-23 según Sofascore. (Foto: @SofascoreLA)

El vicepresidente del Partizán, Roman Lajuks, señaló que Riga FC tiene la intención de retener al peruano, reconociendo su buena temporada en Letonia y su regreso a la Selección Peruana, donde fue parte de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. Sin embargo, el club serbio rechazó una oferta oficial del campeón letón “muy por debajo de la cláusula de rescisión acordada”. Cabe recordar que Partizán pagó 1,4 millones de euros por Grimaldo a Sporting Cristal en 2024.

Sin embargo, su estancia en Serbia no está garantizada. En Partizán, Grimaldo ya tuvo dificultades para adaptarse y sumar minutos antes de su préstamo, y la directiva del club balcánico estaría considerando volver a cederlo o incluso buscar una venta definitiva para recuperar la inversión realizada en su momento. Su alta cotización actual, impulsada por ser el mejor Sub-23 del ranking de Sofascore, puede convertirlo en un activo atractivo para otros mercados europeos.

Con 22 años y un título europeo bajo el brazo, Grimaldo se encuentra en una encrucijada crucial para su carrera. Mientras su representante evalúa ofertas, el extremo espera que su próximo destino le permita mantener la continuidad que recuperó en Letonia, con la mira puesta en seguir siendo una pieza clave en el recambio generacional de la Selección Peruana de cara a las próximas eliminatorias.

Es preciso decir que un posible regreso a la Liga 1 siempre será una posibilidad, pero económicamente inviable siempre y cuando Partizán solo quiera una venta y una cifra cerca al millón y medio de euros. En caso el cuadro serbio acepte un nuevo préstamo, tanto en Perú como otros mercados de Sudamérica podrían tener en la mira a Joao Grimaldo para el 2026.

Joao Grimaldo en medio de las celebraciones del título de la liga de Letonia. (Foto: Riga FC)

