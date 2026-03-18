La guerra de declaraciones entre Universitario de Deportes y las autoridades del campeonato acaba de sumar un nuevo y explosivo capítulo que sacude las oficinas. Luego de que la administración del cuadro crema saliera al frente para cuestionar duramente la legitimidad y la conformación de la actual Comisión Disciplinaria de la Liga 1, la respuesta desde la otra vereda no se hizo esperar. Fernando Corcino, presidente de la Liga de Fútbol Profesional , decidió no guardarse nada y le contestó con firmeza a Franco Velazco, encendiendo un tenso debate legal y administrativo que amenaza con traer grandes consecuencias en el normal desarrollo del torneo peruano.

Debemos recordar que el administrador ‘merengue’ había denunciado públicamente que los miembros encargados de impartir justicia en el campeonato habían sido elegidos “a dedo”, restándole validez a sus recientes y polémicas resoluciones.

Esta grave acusación, surgida justo en medio del clima tenso por las sanciones a jugadores de la ‘U’ y el cambio de reglamento, tocó una fibra muy sensible en la organización del campeonato, obligando al máximo directivo de la liga a salir frentepara defender la transparencia de su sistema.

Franco Velazco hizo graves denuncias sobre la Comision Disciplinaria (Foto: GEC)

Durante la entrevista, el mandamás de la Liga 1 no ocultó su profunda molestia por las palabras del representante ‘crema’. “Son lamentables las declaraciones del señor Franco Velazco a partir de una interpretación parcializada del reglamento. No se puede interpretar la norma de manera aislada”, arrancó afirmando a RPP.

Corcino se encargó de explicar detalladamente cómo funciona el proceso de elección para desmentir cualquier irregularidad, aclarando que todos los equipos estaban informados. “La junta directiva es quien norma a los integrantes... El día 26 se les notificó a todos los clubes, incluidos Universitario y el señor Franco Velazco. Ellos tenían conocimiento de quiénes eran los miembros”, aseguró.

El presidente de la LFPP fue mucho más allá y cuestionó el momento exacto en el que nace el reclamo de la dirigencia crema. “Me resulta sorprendente que tras la resolución que no es favorable o que no satisface sus intereses, pretenda desconocer lo que en todo caso pudo haber impugnado en su momento”, disparó.

Fernando Corcino fue designado como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. (Foto: FPF)

Para rechazar tajantemente la idea de una elección arbitraria, el directivo exigió pruebas concretas que demuestren que los miembros no pasaron por el filtro ético de la FPF. “No han sido designados a dedo... Creo que de sus actos se deduce lo que busca, que tal vez se nombre una comisión disciplinaria de acuerdo a sus intereses o que favorezca siempre sus pretensiones”, aseveró.

Además, hizo un enérgico llamado a respetar la institucionalidad y los tiempos establecidos, recordando que la asamblea de ratificación ya está programada para el 30 de abril. “Tú no puedes venir casi dos meses después, cuando no te es favorable una resolución, a querer deslegitimar absolutamente todo el sistema”, remarcó para defender la independencia de sus órganos.

Finalmente, a pesar del evidente cortocircuito mediático, Corcino reveló dejó una pequeña puerta abierta para solucionar el conflicto. “El día de ayer ha llegado una petición del señor Velazco, suscrita tanto por la ‘U’ como por Cienciano, pidiendo una asamblea para la designación de los órganos de justicia. No me he comunicado con él, pero estoy abierto al diálogo”, concluyó.

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