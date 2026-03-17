La tan esperada lista de convocados de la Selección Peruana siempre trae sorpresas y emociones a flor de piel, y esta vez el gran protagonista es un viejo conocido de nuestra Liga 1. Alfonso Barco, actual futbolista del HNK Rijeka de Croacia, acaba de recibir el llamado más importante de toda su carrera profesional para defender la camiseta de la ‘Bicolor’ bajo el mando del técnico brasileño Mano Menezes. El exmediocampista de Universitario no pudo ocultar su inmensa alegría al ver su nombre en la nómina oficial, un premio a la constancia que ha venido demostrando en los últimos años.

El camino hacia Videna no ha sido nada sencillo para él, que tuvo que armarse de muchísima paciencia durante los últimos meses. Estar en el radar del comando técnico y recibir constantes cartas de reserva en su club generaba una expectativa gigante en su entorno familiar, pero la confirmación oficial siempre se hacía extrañar en las conferencias de prensa.

De hecho, algunas semanas atrás, fue el mismo ‘Fonchi’ quien volvió a tocar el tema de no ser convocado por algunos problemas entre su papá, Álvaro Barco y el presidente de la FPF, Agustín Lozano. Sin embargo, todo ese tiempo de espera y sacrificio silencioso finalmente rindió sus frutos.

Alfonso Barco está viviendo una nueva experiencia en el extranjero. (Foto: Rijeka)

En una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol Satélite’, el flamante seleccionado nacional decidió abrir su corazón y detallar cómo vivió las tensas horas previas al esperado anuncio oficial. “Ansiedad tuve un poco, en el buen sentido, porque hace buen tiempo recibía las reservas”, confesó.

El jugador detalló que su actitud siempre fue positiva, manteniendo viva la ilusión de todo futbolista que anhela ponerse la blanquirroja. “Siempre cuando uno es jugador profesional tiene la ilusión de representar a su país... Me enteré prácticamente por las publicaciones en las redes sociales y muy feliz por esa primera imagen”, agregó.

Sobre el rol táctico que podría cumplir en la exigente pizarra del entrenador brasileño, Barco dejó en claro que su polifuncionalidad es su mejor carta de presentación. “Por comodidad, ya sea de volante o defensa. En Ecuador jugué mucho de central y acá en Croacia lo he hecho en dos posiciones”, afirmó.

Aunque el jugador remarcó que todavía no ha cruzado palabras directamente con el estratega de la selección, su motivación está a tope para demostrar su valía. “No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero por el hecho de representar al Perú, en cualquier posición de verdad es cumplir un sueño”, remarcó.

Alfonso Barco junto a su padre, Álvaro, con uno de los fos trofeos que ganó en Uruguay. (Foto: Instagram)

‘Chemo’ del Solar y el reconocimiento por su convocatoria

Un detalle muy especial que no pasó desapercibido, especialmente para la afición merengue, fue la comunicación que mantuvo con José Guillermo ‘Chemo’ del Solar apenas se hizo oficial su llamado. “Me escribió luego de enterarse mi convocatoria. Me felicitó, me dijo que lo disfrute. Hablé con él”, reveló sobre el mensaje de aliento que recibió.

Finalmente, el futbolista croata fue consultado sobre la polémica y latente posibilidad de llevar la localía de la selección a una ciudad de altura, y su respuesta fue bastante pragmática. “Escuché la posibilidad de jugar en altura y mi opinión es que si el objetivo es ganar, no se debería discutir la forma. Creo que el fútbol es de resultados y por el bien de la selección cualquier cosa”, concluyó, demostrando su total compromiso.

TE PUEDE INTERESAR