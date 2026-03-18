La polémica por los supuestos actos racistas ocurridos en el Estadio Monumental sigue generando un intenso debate en todo el fútbol peruano, por ello Universitario de Deportes ha decidido salir al frente para defender su honorabilidad. La administración del vigente tricampeón nacional se encuentra trabajando para recolectar todas las evidencias posibles que demuestren que no se produjo ningún acto discriminatorio contra los jugadores de UTC. Esta firme postura institucional busca frenar la ola de críticas dejando en claro que pelearán legalmente para esclarecer lo sucedido en el duelo por la fecha 7 de la Liga 1.

Debemos recordar que la enorme tensión se generó luego de que el árbitro Michael Espinoza decidiera activar el protocolo antirracismo en pleno terreno de juego. Desde ese preciso instante, una avalancha mediática apuntó directamente hacia la tribuna sur del coloso de Ate, poniendo en serio riesgo no solo la economía del club si no también una posible sanción de jugar sin público.

Fue Franco Velazco, actual administrador del cuadro estudiantil, el encargado de romper el silencio y detallar los pasos que está siguiendo la institución. Durante una extensa entrevista con el canal Liga 1 Max, el directivo no ocultó su profunda molestia por cómo se ha venido manejando el tema desde afuera.

Franco Velazco defendió la posición del club sobre supuesto acto de racismo. | Foto: Universitario de Deportes

“Siempre lamento que en un estado de derecho... ya tengamos mucha gente adelantando juicios de opinión cuando el proceso no ha iniciado”, arrancó declarando el administrador, sobretodo por lo que se ha venido leyendo en los últimos días a través de las redes sociales.

Velazco fue muy claro al explicar que la prioridad número uno del club es desmentir estas graves imputaciones con hechos concretos y tangibles. “Nosotros estamos recolectando las evidencias y los medios probatorios que nos permitan acreditar nuestra postura, que es que no se produjeron actos de racismo”, aseguró.

Yendo un paso más allá, el directivo dejó entrever que la reacción del juez principal fue influenciada de manera externa por los propios protagonistas del partido. Añadió que, por el contrario, “hubo algunos agentes dentro de la cancha que motivaron que esta situación termine básicamente en la activación por parte de Michael Espinoza”.

¿Qué dijo sobre la Comisión Disciplinaria?

Tal y como pasó el mismo sábado 14 de marzo, al culminar el partido frente a UTC, Franco Velazco volvió a disparar en contra de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, pues aseguró que las elecciones de los encargados de dirigir ciertas comisiones se han hecho a dedo.

“La Asamblea General, osea todos los clubes, a propuesta de la junta directiva elegirá a los integrantes de los órganos jurisdiccionales por los próximos 4 años. Le informo a todo el Perú, que esa junta no se ha llevado a cabo. Eso quiere decir que los han nombrado a dedo, de manera irregular e ilegal, a los miembros de la Comisión Disciplinaria”, inició diciendo.

Con esto en mente, el directivo aseguró que ninguna sanción debería tomarse en serio porque, según él mismo lo explica, no tiene validez porque nadie aprobó a los que comandan dicha comisión. Por lo que pide transparencia, de lo contrario se ampararán por lo legal.

“Si la comisión no se maneja con la transparencia del caso de acuerdo al debido proceso, sumado a las testimoniales que estamos recopilando, más los ambientales y nuestros medios probatorios. Nosotros vamos a iniciar acciones legales, porque estamos cruzando la línea del perjuicio de la línea económica pasando a dañar la imagen de Universitario y eso no lo permitiré”, concluyó.

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