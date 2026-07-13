Horacio Melgarejo dejó atrás la polémica. En entrevista con Depor, el entrenador de Cienciano reconoció que sus declaraciones tras la eliminación de la Copa de la Liga no fueron las más acertadas y ofreció disculpas tanto a la Federación Peruana de Fútbol como al árbitro Bruno Pérez. Asimismo, aseguró que el plantel ya está completamente enfocado en el inicio del Torneo Clausura y en la llave frente a Lanús por la Copa Sudamericana.

El estratega argentino explicó que reaccionó en caliente luego de la derrota frente a ADT y admitió que ese tipo de declaraciones no ayudan al crecimiento del fútbol peruano. “Primero que nada, pedir disculpas por mis declaraciones, tanto a la Federación Peruana de Fútbol como a toda la gente que está trabajando detrás de este torneo. Creo que no fueron las declaraciones apropiadas en el momento”, manifestó.

Melgarejo también aprovechó la oportunidad para disculparse con el árbitro Bruno Pérez por el intercambio de palabras que ambos sostuvieron en la zona de vestuarios tras el encuentro. El técnico señaló que ese tipo de actitudes son aspectos que debe corregir y reiteró que su intención siempre ha sido aportar al desarrollo del fútbol peruano.

Más allá de ese episodio, el entrenador realizó un balance positivo del trabajo efectuado durante el receso. Aunque reconoció que los resultados obtenidos en los amistosos y en la Copa de la Liga no fueron los esperados, destacó que el equipo aprovechó estas semanas para fortalecerse física y futbolísticamente antes del reinicio de la competencia oficial.

Pensando en el Torneo Clausura, Melgarejo aseguró que la primera meta será arrancar con un triunfo frente a Melgar. El DT recordó que el conjunto arequipeño fue superior en el enfrentamiento del Apertura y afirmó que Cienciano deberá mantener el orden y la concentración para comenzar el campeonato con el pie derecho.

Asimismo, resaltó la importancia que tuvieron los futbolistas jóvenes durante la Copa de la Liga y explicó que todos los integrantes del plantel deben estar preparados para responder cuando llegue la seguidilla de partidos. Según indicó, en su equipo no existen diferencias por edad o nacionalidad, ya que todos compiten bajo las mismas exigencias.

El entrenador también se refirió a la serie frente a Lanús por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Si bien reconoció la jerarquía del vigente campeón del torneo y la diferencia económica entre ambas instituciones, dejó claro que ese aspecto no condicionará la actitud con la que afrontarán la llave.

“Lanús tiene un presupuesto cinco o seis veces más grande que el nuestro, pero eso no me frena. Voy a muerte con mi grupo y con mi equipo. Cuando entramos a jugar al fútbol nadie entra con la cartera o la tarjeta de crédito; somos once contra once”, sentenció Melgarejo, convencido de que Cienciano puede competir de igual a igual tanto en el Clausura como en el certamen continental.

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