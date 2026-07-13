Felipe Vizeu está muy cerca de ponerle fin a su etapa en Sporting Cristal. Pese a que el atacante brasileño desea continuar defendiendo la camiseta celeste, el comando técnico encabezado por Roberto Mosquera ya le informó a la directiva que no será tomado en cuenta para disputar el Torneo Clausura.

Según lo informado en Fútbol Como Cancha, La decisión responde a la planificación deportiva del club para la segunda parte de la temporada. Si bien Vizeu mantiene contrato vigente con Sporting Cristal, el cuerpo técnico considera que el delantero no forma parte del proyecto con el que afrontarán el Clausura y los próximos desafíos del equipo.

Lo llamativo del caso es que el atacante brasileño no tiene intención de abandonar la institución. Su deseo es cumplir el vínculo que mantiene con el cuadro rimense y luchar por un lugar en el plantel; sin embargo, el panorama cambió tras la decisión tomada por el comando técnico.

Durante la temporada, Vizeu alternó entre la titularidad y la suplencia, aunque nunca logró consolidarse como la principal referencia ofensiva del equipo. Su rendimiento estuvo marcado por la irregularidad y recibió constantes críticas por parte de un sector de la hinchada debido a la falta de goles en momentos importantes.

Felipe Vizeu. (Foto: Getty Images)

Con la reciente incorporación de nuevos atacantes y la reestructuración del plantel, Sporting Cristal comenzó a definir las salidas de algunos futbolistas que no serán considerados para el segundo semestre. Entre ellos aparece el nombre del delantero brasileño, cuya continuidad parece prácticamente descartada.

Ahora, la dirigencia deberá encontrar una solución para resolver la situación contractual del futbolista. Una rescisión de contrato o una cesión aparecen como las alternativas más viables para destrabar su salida antes del cierre del mercado de pases.

Roberto Mosquera. (Foto: Sporting Cristal)

Mientras tanto, Roberto Mosquera continúa moldeando el plantel con el que buscará pelear el Torneo Clausura. El estratega pretende contar únicamente con jugadores que encajen en su idea futbolística, motivo por el que ya comenzó la depuración del equipo.

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