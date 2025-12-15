Fichajes Liga 1 2026: compras, renovaciones, préstamos, rumores. (Diseño: Depor)
Fichajes Liga 1 2026: compras, renovaciones, préstamos, rumores. (Diseño: Depor)

La temporada 2025 llegó a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno lo que será el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado. , vigente tricampeón del fútbol peruano, buscará dar el golpe final por el tan esperado tetracampeonato; mientras que y apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con el fin de la competencia oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.

Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que decidió poner fin al ciclo de Néstor Gorosito y ya anunció a Jairo Vélez, exUniversitario, como su primer refuerzo. Además, Pablo Guede será el reemplazante de ‘Pipo’ en el banquillo con el objetivo de cortar una sequía de tres años sin títulos.

Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Sebastián BritosHoracio CalcaterraGonzalo Napoli
Gabriel CostaWilliam RiverosAbel Hernández
Diego ChurínMatías di BenedettoJosé Neris
Jairo VélezGonzalo Mastriani
Jorge Fossati - DTAgustín Álvarez
Javier Rabanal (DT)
Fabián Bustos (DT)

Alianza Lima

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Jairo VélezNéstor Gorosito (DT)Renzo GarcésFederico Girotti
Cristian CarbajalHernán BarcosEryc CastilloAlejandro Duarte
D’Alessandro MontenegroPablo CeppeliniLuis Ramos
Pablo Guede (DT)Guillermo Enrique
Ricardo Lagos

Sporting Cristal

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Andrey Estupiñán
Gabriel Santana

ADT

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Luis BenitesGu Rum ChoiJohn NarváezJordan Guivin
Luis PérezCarlos GradosArthur Gutiérrez
Arthur GutiérrezGustavo DulantoCarlo Cabello
Paulo Rodríguez

Alianza Atlético

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mariano Barreda (préstamo)Gerardo Ameli (DT)Anthony GordilloJuan Delgado
Federico Urciuoli (DT)Agustín GranerosJimmy Pérez
Jesús MendietaHoracio BenincasaStefano Fernández
Franchesco FloresFederico IllanesJuan Quiñones
Diego Melián

CD Moquegua

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Aldair PerlecheJaime Serna (DT)Christian Mejía
Nicolás AmasifuenRenzo Figueroa
Juan Diego LojasJosé López
Carlos GradosJimmy Jiménez
Kevin Ruiz
José Granda
Renzo Figueroa
Eros Montenegro
Claudio Ramírez
Allonso Dávila
Brayan Rivera
Nicolás Chávez

Atlético Grau

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Diego SotoÁngel Comizzo (DT)
José BolívarPatricio Álvarez
Daniel FrancoRodrigo Tapia
Jeremy Rostaing

Cienciano

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Claudio NúñezClaudio TorrejónCarlos GarcésMatías Succar
Horacio Melgarejo (DT)Beto Da SilvaMaximiliano AmondarainRotceh Aguilar
Ademar RoblesJuan Cruz BoladoJuan RomagnoliAlonso Yovera
Freddy YoveraLuis BenitesGerson Barreto
Ítalo EspinozaAgustín GonzálesSantiago Giordana
Nicolás Amasifuén (préstamo)Jhilmar Lora
Ignacio Barrios
Jimmy Valoyes
Osnar Noronha
Alfredo Ramúa

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Matías CórdovaAlexander LecarosClaudio Biaggio (DT)
Julián MarchioniMathías Carpio
Matías Sen

Cusco FC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Daniel CarabajalMiguel Rondelli (DT)Hugo Ancajima
José ManzanedaJosé Zevallos
Diego Soto
Gu-Rum Choi
José Bolívar

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Agustín GranerosJuan Diego LojasPatrick Zubczuk
Percy Liza (préstamo)Carlos Bustos (DT)Aldair Salazar
Hernán Lisi (DT)Carlos BeltránFrancisco Arancibia
Beto da SilvaOrlando Núñez
Claudio TorrejónKevin Sandoval
Horacio BenincasaXavi Moreno
Erick Canales

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete (DT)Christian Flores
Nilson LoyolaRenzo Alfani
Michel Rasmussen

Los Chankas

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gonzalo RizzoPablo BuenoFélix Espinoza
Abdiel AyarzaSantiago TorresDavid Gonzales
Janio PósitoJosé ManzanedaChristian Velarde
Brayan GuevaraFranz SchmidtJorge Palomino
Jarlín QuinteroWilly DíazCarlos Pimienta
Kenyi BarriosDavid DiosesKelvin Sánchez
Michael HuamánFred ZamalloaHairo Camacho
Michael KaufmanFranco Saravia
Franco Torres
Héctor González
Oshiro Takeuchi
Adrián Quiroz

Melgar

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Pablo Erustes Mariano Barreda (préstamo)Lautaro Guzmán (préstamo)
Jeriel de SantisPercy Liza (préstamo)Alec Deneumostier
Mathías Llontop (préstamo)Carlos Cáceda
Ricardo Farro
Horacio Orzán

Sport Boys

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mathías Llontop (préstamo)Emile FrancoLeonel SolísHernán Barcos
Diego MeliánFidel MartínezNicolás Da CampoJaime De la Pava (DT)
Federico IllanesMatías AlmirónHansell RiojasAndré Vásquez
Renzo AlfaniRodrigo ColomboLuciano NequecaurLuis Olmedo
Axel DomínguezSteven Rivadeneyra
Jesús Huamán
Enzo de la Peña
Gilmar Rodríguez
Jorge Ríos
Benjamín Villalta
Fabrizio Roca
Juan Carlos Cabanillas (DT)

Sport Huancayo

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Yorleys MenaEnzo FernándezÁngel ZamudioRoberto Mosquera (DT)
Jean Franco FalconíCarlos SolísMarcelo GaonaFranco Caballero
Jeremy CanelaHugo ÁngelesDiego Campos
Jeremy RostaingPiero Magallanes
Rick CampodónicoJavier Sanguinetti
Yonatan Murillo
Axel Chávez
Diego Carabaño
Ricardo Salcedo
Juan Barreda

UTC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Ignacio BarriosChristian Mejía
Marlon de Jesús
Carlos Bustos (DT)

FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Matías AlmirónAxel Moyano
Carlos Silvestri (DT)
Hernán Barcos
Pablo Lavandeira
Cristian Neira
Ítalo Regalado

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS