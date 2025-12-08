Mercado de fichajes Liga 1 2026 | Foto: Liga 1
La temporada 2025 va llegando a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno lo que será el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado. , vigente tricampeón del fútbol peruano, buscará dar el golpe final por el tan esperado tetracampeonato; mientras que y apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con varios equipos ya sin actividad oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.

Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios recientes de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que decidió poner fin al ciclo de Néstor Gorosito después del duro golpe ante Sporting Cristal, por lo que la búsqueda de un nuevo técnico será clave en la planificación íntima.

Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRUMORES
Williams Riveros (renovación)Sebastián BritosGonzálo Napoli
Horacio Calcaterra (renovación)Gabriel Costa
Di Benedetto (renovación)Diego Churín
José Carabalí (renovación)

Alianza Lima

ALTASBAJASRUMORES
D’Alessandro Montenegro (todo acordado)Nestor Gorosito DTCantero (no seguiría)
Cristian Carbajal (todo acordado)Ceppelini (no seguiría)
Alejandro Duarte (todo acordado)Enrique (no seguiría)
Jairo Vélez (todo acordado)
Hernán Barcos (no seguiría)
Fernando Gaibor (no seguiría)
Federico Girotti

Sporting Cristal

ALTASBAJASRUMORES
Rafael Lutiger (renovación)
MArtín Távara (renovación)

ADT

ALTASBAJASRUMORES
Luis Benites (fichaje)

Alianza Atlético

ALTASBAJASRUMORES
Mariano Barreda (préstamo)Gerardo Ameli (DT)

CD Moquegua

ALTASBAJASRUMORES
Jaime Serna DT (renovación)

Atlético Grau

ALTASBAJASRUMORES
Diego Soto

Cienciano

ALTASBAJASRUMORES
Claudio Núñez (fichaje)Claudio Torrejón
Beto Da Silva
Juan Cruz Bolado
Maximiliano Amondarain

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRUMORES

Cusco FC

ALTASBAJASRUMORES
Migue Rondelli DT (renovación)
Daniel Carabajal (fichaje)
José Manzaneda (fichaje)
Diego Soto (fichaje)
Gu-Rum Choi (fichaje)
José Bolivar (fichaje)

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRUMORES
Patrick Zubczuk (renovación)Juan Diego LojasBeto da Silva
Francisco Arancibia (renovación)Carlos Bustos (DT)Claudio Torrejón
Percy Liza (préstamo)
Hernán Lissi (DT)
Agustín Graneros (fichaje)

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete (DT)

Los Chankas

ALTASBAJASRUMORES
Gonzalo Rizzo (fichaje)
Abdiel Ayarza (fichaje)
Félix Espinoza (renovación)
David Gonzáles (renovación)
Janio Pósito (fichajes)

Melgar

ALTASBAJASRUMORES
Carlos Cáceda (renovación)Mariano Barreda (préstamo)
Pablo Erustes (fichaje)Percy Liza

Sport Boys

ALTASBAJASRUMORES
Diego Melian (todo acordado)
Federico Illanes (todo acordado)

Sport Huancayo

ALTASBAJASRUMORES
Yorleys Mena (todo acordado)Roberto Mosquera (por confirmarse)

UTC

ALTASBAJASRUMORES

FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Matías Almirón (fichaje)

