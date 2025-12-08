La temporada 2025 va llegando a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno lo que será el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado. Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, buscará dar el golpe final por el tan esperado tetracampeonato; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con varios equipos ya sin actividad oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.
Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios recientes de Universitario con Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que decidió poner fin al ciclo de Néstor Gorosito después del duro golpe ante Sporting Cristal, por lo que la búsqueda de un nuevo técnico será clave en la planificación íntima.
Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.
Universitario de Deportes
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Williams Riveros (renovación)
|Sebastián Britos
|Gonzálo Napoli
|Horacio Calcaterra (renovación)
|Gabriel Costa
|Di Benedetto (renovación)
|Diego Churín
|José Carabalí (renovación)
Alianza Lima
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|D’Alessandro Montenegro (todo acordado)
|Nestor Gorosito DT
|Cantero (no seguiría)
|Cristian Carbajal (todo acordado)
|Ceppelini (no seguiría)
|Alejandro Duarte (todo acordado)
|Enrique (no seguiría)
|Jairo Vélez (todo acordado)
|Hernán Barcos (no seguiría)
|Fernando Gaibor (no seguiría)
|Federico Girotti
Sporting Cristal
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Rafael Lutiger (renovación)
|MArtín Távara (renovación)
ADT
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Luis Benites (fichaje)
Alianza Atlético
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Mariano Barreda (préstamo)
|Gerardo Ameli (DT)
CD Moquegua
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Jaime Serna DT (renovación)
Atlético Grau
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Diego Soto
Cienciano
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Claudio Núñez (fichaje)
|Claudio Torrejón
|Beto Da Silva
|Juan Cruz Bolado
|Maximiliano Amondarain
Comerciantes Unidos
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
Cusco FC
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Migue Rondelli DT (renovación)
|Daniel Carabajal (fichaje)
|José Manzaneda (fichaje)
|Diego Soto (fichaje)
|Gu-Rum Choi (fichaje)
|José Bolivar (fichaje)
Deportivo Garcilaso
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Patrick Zubczuk (renovación)
|Juan Diego Lojas
|Beto da Silva
|Francisco Arancibia (renovación)
|Carlos Bustos (DT)
|Claudio Torrejón
|Percy Liza (préstamo)
|Hernán Lissi (DT)
|Agustín Graneros (fichaje)
Juan Pablo College II
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Christian Cueva
|Santiago Acasiete (DT)
Los Chankas
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo (fichaje)
|Abdiel Ayarza (fichaje)
|Félix Espinoza (renovación)
|David Gonzáles (renovación)
|Janio Pósito (fichajes)
Melgar
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Carlos Cáceda (renovación)
|Mariano Barreda (préstamo)
|Pablo Erustes (fichaje)
|Percy Liza
Sport Boys
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Diego Melian (todo acordado)
|Federico Illanes (todo acordado)
Sport Huancayo
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Yorleys Mena (todo acordado)
|Roberto Mosquera (por confirmarse)
UTC
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
FC Cajamarca
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Matías Almirón (fichaje)
