La era de Mano Menezes en la Selección Peruana entra en una fase de máxima evaluación con la oficialización de su más reciente convocatoria para afrontar la exigente fecha FIFA internacional. El estratega brasileño sacudió el entorno local al presentar una nómina cargada de sorpresas con apuestas a jóvenes que buscarán ganarse un lugar en la consideración táctica del comando técnico. Estos encuentros preparatorios ante Haití y España servirán como el banco de pruebas ideal para consolidar el recambio generacional y aceitar el funcionamiento colectivo de la ‘Bicolor’ con miras al exigente proceso clasificatorio.

El director técnico de la escuadra nacional aprovechó la antesala del primer compromiso para desglosar detalladamente las pautas metodológicas que guiarán su proyecto a largo plazo en el banquillo. Lejos de enfocarse únicamente en los resultados inmediatos de los duelos de preparación, el estratega remarcó la importancia de establecer bases sólidas mediante el descubrimiento de nuevos perfiles futbolísticos.

“Es el segundo pasaje del proceso que empezamos en París, vamos a seguir caminando en la misma dirección, de traer nuevos jóvenes a cada convocatoria para conocerlos y ellos estén familiarizados con nosotros. Al mismo tiempo, mirarlos para ver como responden y que cumplan con nuestras expectativas”, indicó en conferencia de prensa.

La Selección Peruana ya se encuentra en Miami para trabajar en los amistosos de junio. (Foto: ITEA)

La intención principal del cuerpo técnico es aprovechar cada concentración en el extranjero para inculcar conceptos modernos de alta intensidad y competitividad, herramientas que considera indispensables para equiparar el nivel ante las potencias mundiales.

Respecto a la continuidad del trabajo iniciado meses atrás en Europa, el seleccionador brasileño afirmó que mantendrán la misma línea de promoción de valores. “Es el segundo pasaje del proceso que empezamos en París, vamos a seguir caminando en la misma dirección de traer nuevos jóvenes a cada convocatoria para conocerlos”, analizó Menezes, en conferencia de prensa.

“Yo diría que prioritariamente hasta la fecha de noviembre vamos a estar bien preocupados con eso, de traer nuevos, no solo por edad, sino también por convocatorias, para que después, en un segundo momento, podamos unir a los más experimentados, a los que ya tuvieron trayectoria, a los que ya tienen camino en la selección, con estos nuevos que encontramos”, agregó.

Mano Menezes charla con los seleccionados antes de los trabajos (Foto: @LaBIcolor)

Menezes también hizo hincapié en la urgencia de establecer una identidad colectiva innegociable dentro del terreno de juego para potenciar las virtudes técnicas del jugador peruano. El estratega busca encontrar perfiles específicos que se adapten a las exigencias del fútbol moderno, donde fundamentos como la presión alta y la agresividad táctica resultan vitales.

“Queremos encontrar una filosofía de jugar, porque tenemos que construir una filosofía. Al construir esta filosofía, podremos encontrar mejor a los jugadores que van encajando en lo que queremos. Estas son las dos primeras preocupaciones. La segunda es encontrar perfiles, porque hay cosas en el fútbol que no es posible negociar. Por ejemplo, intensidad alta, competitividad”, indicó.

¿Qué dijo sobre la ausencia de Renato Tapia?

En cuanto a la estrategia que empleará para el exigente choque ante el combinado europeo, el seleccionador anticipó una rotación masiva de sus piezas para maximizar las evaluaciones en el campo. “Particularmente, para esta segunda fecha planeamos contra España hacer 11 cambios en tres paradas... tenemos una buena oportunidad de ver más jugadores”, adelantó.

Finalmente, el director técnico de la ‘Bicolor’ puso paños fríos ante la ola de cuestionamientos de los aficionados, y de incluso algunos medios de comunicación, por la ausencia de Renato Tapia, asegurando que no está convocando a todos los definitivos para el próximo proceso mundialista.

“Hay otros jugadores experimentados que no están... que tienen cualidad técnica para estar. Esta cuestión no debe preocupar a las personas ahora. No tengan prisa”, concluyó de forma reflexiva.

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