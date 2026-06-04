Nolberto Solano ha vuelto a sonreír. En un compromiso de carácter amistoso, la selección de Pakistán, bajo la conducción técnica del peruano, firmó una sólida actuación para imponerse de forma categórica por un 3-0 sobre su similar de Maldivas. El resultado no solo desató la euforia del plantel, sino que significó el primer triunfo oficial del popular ‘Ñol’ desde que asumió las riendas del combinado asiático.

La victoria obtenida en condición de visitante posee un valor sumamente especial para el fútbol pakistaní, que venía arrastrando una severa crisis de resultados a nivel absoluto. La selección verde no lograba celebrar un triunfo en ninguna competición desde octubre de 2023, fecha en la que consiguieron derrotar por la mínima diferencia (1-0) a Camboya. Aquella sequía de festejos se había convertido en una pesada mochila que el cuerpo técnico nacional buscaba sacudirse con urgencia.

Este proceso de reestructuración comenzó a gestarse formalmente en julio del año pasado, cuando Nolberto Solano aceptó el complejo desafío de asumir la dirección técnica de Pakistán. El exasistente de la Selección Peruana llegó con la consigna de profesionalizar los trabajos, ampliar el universo de futbolistas elegibles e inculcar una idea de juego mucho más competitiva en una región geográficamente complicada para el desarrollo del fútbol.

El encuentro de preparación, disputado en Maldivas, se presentó sumamente reñido durante la primera mitad. Sin embargo, la charla técnica de Solano en los vestuarios terminó por inclinar la balanza en el segundo tiempo, donde el combinado visitante encontró la lucidez necesaria para romper el bloque defensivo de los locales y plasmar su superioridad en el marcador.

Nolberto Solano debutó en Pakistán en setiembre del año pasado. (Foto: FPF)

La apertura del marcador llegó gracias a la efectividad de Umar Nawaz. El dominio pakistaní se consolidó minutos más tarde a través de una gran definición de Abdul Arshad. Finalmente, la goleada histórica fue sellada por Harun Hamid, decretando el 3-0 definitivo que desató el festejo del comando técnico del peruano en la zona técnica.

“Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo con mucha energía. Jugaron muy bien contra Afganistán, y esperábamos un partido difícil.Estuvimos realmente concentrados desde el principio. Ambos equipos tuvieron ocasiones, pero lo más importante fue mantener el resultado empatado al medio tiempo. Sabíamos que se abrirían espacios en la segunda mitad, y afortunadamente para nosotros, nuestro trabajo duro dio sus frutos. Creo que merecimos el resultado de hoy”, señaló ‘Nol’ en conferencia de prensa.

Este primer éxito en la era de Nolberto Solano representa una tremenda inyección de confianza para un grupo de jugadores que busca ganarse un espacio de respeto en el continente asiático. Luego de una serie de malos resultados, tanto empates como derrotas, ahora pueden mirar con optimismo el futuro pensando en competir en las próximas Eliminatorias de Asia.

Sin demasiado tiempo para las celebraciones, el equipo de ‘Ñol’ deberá dar vuelta a la página rápidamente y enfocarse en su siguiente desafío de la fecha FIFA. La selección de Pakistán volverá a tener acción este domingo cuando enfrente a Afganistán en un nuevo compromiso amistoso, donde buscarán revalidar lo mostrado ante Maldivas y encadenar una nueva alegría en este proceso de crecimiento.

En su primera experiencia desde el banquillo, Solano asistió a Ricardo Gareca en la selección peruana para las Eliminatorias 2018 y 2022.

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