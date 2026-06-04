Con los malos resultados de la primera mitad de año en las espaldas, Sporting Cristal se encuentra en pleno proceso de evaluación y reestructuración de su plantilla con el firme objetivo de recuperar el protagonismo perdido en la Liga 1. En medio de los constantes rumores sobre posibles incorporaciones en el Rímac, una voz autorizada de la ‘celeste’, como lo es Roberto Palacios, analizó las urgencias futbolísticas que padece el equipo comandado por Zé Ricardo y no dudó en poner sobre la mesa un nombre de jerarquía comprobada en el balompié nacional.

El popular ‘Chorri’ generó revuelo al aprobar el fichaje de un experimentado Hernán Barcos para solucionar los problemas ofensivos en el Alberto Gallardo, de quien se habló mucho durante los últimos días pues, por problemas dirigenciales, dejó atrás al club por el que firmó en los primeros días del año.

El histórico exseleccionado peruano fundamentó su postura analizando el rendimiento reciente de la escuadra cervecera, la cual ha adolecido notablemente de eficacia en el área contraria en los partidos definitorios del semestre, sabiendo también que Felipe Vizeu dejará de ser parte del plantel.

Felipe Vizeu dejará Sporting Cristal ante la poca eficacia de cara al arco. (Foto: Liga1)

Para el exmediocampista, la inclusión de un futbolista con rodaje internacional y presencia física inyectaría una dosis de liderazgo inmediata en un vestuario que ha lucido desconectado y carente de respuestas anímicas ante la adversidad.

Palacios resaltó la vigencia del atacante , asegurando que su capacidad resolutiva se mantiene intacta frente a las redes rivales a pesar del inexorable paso de los años. “Sabemos muy bien de la calidad y la capacidad de Hernán Barcos. A pesar de su edad, él sigue haciendo goles y es importante cuando juega”, sostuvo el exvolante rimense.

Para el popular ‘Chorri’, el arribo del ariete argentino significaría un salto de calidad indiscutible para afrontar las densas defensas del torneo doméstico y la Copa Sudamericana. “Sería bueno que llegue. Sería un elemento fundamental para la parte de ataque de Cristal”, agregó.

Hernán Barcos firmará contrato más corto de su carrera con el objetivo de ayudar a Cristal (Imagen: @giovann14716391)

Sin embargo, el análisis del exjugador de la selección nacional no se limitó únicamente a la falta de contundencia ofensiva, sino que apuntó hacia la gestación del juego en la zona medular. Palacios manifestó su profunda preocupación por el bajo nivel que viene mostrando la volante de Sporting Cristal, sector donde nota una alarmante falta de táctica.

El referente cervecera remarcó que la escuadra de el Rímac requiere con urgencia de un futbolista pensante que sea capaz de ponerse el equipo al hombro y dictar el ritmo de las transiciones. “Cristal está padeciendo mucho en el mediocampo. También necesita algunos jugadores, especialmente uno que tenga la inteligencia para llevar al equipo y hacerlo jugar”, detalló.

Finalmente, la gerencia deportiva de Sporting Cristal tendrá la última palabra respecto a si recoge el guante lanzado por el ‘Chorri’, mientras el plantel profesional intenta asimilar el golpe de la eliminación copera, el mercado de pases del balompié peruano aguarda expectante por los movimientos que se ejecuten en las oficinas de La Florida.

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