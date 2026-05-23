Universitario de Deportes no pudo pasar del empate sin goles frente a CD Moquegua en un partido bastante luchado por el Torneo Apertura, donde incluso el cuadro local tuvo la gran oportunidad de quedarse con la victoria desde el punto de penal. El equipo crema, que afrontó su segundo encuentro bajo el mando de Héctor Cúper, volvió a mostrar solidez defensiva, aunque todavía le costó encontrar claridad en ataque durante varios pasajes del compromiso.

El compromiso fue intenso desde el inicio y dejó a un CD Moquegua bastante competitivo, plantándole cara a uno de los principales candidatos al título. Los locales apostaron por el orden táctico, la presión y el sacrificio colectivo para frenar a Universitario, que intentó imponer condiciones, pero no encontró demasiados espacios.

Uno de los jugadores más destacados de la jornada fue el defensor paraguayo Cristian Enciso, quien terminó siendo elegido como el MVP del partido gracias a su firme actuación defensiva y a su liderazgo en la última línea para mantener el arco en cero.

Pese a que Universitario tuvo algunos momentos de dominio durante el encuentro, fue el conjunto moqueguano el que contó con la oportunidad más clara para quedarse con la victoria. Sin embargo, el penal desperdiciado por Jeferson Collazos terminó dejando un sabor amargo entre los jugadores e hinchas locales.

Tras el encuentro, Enciso reconoció que la acción del penal pudo cambiar completamente la historia del compromiso, aunque también resaltó el esfuerzo que hizo todo el equipo para competir ante un rival de jerarquía.

“Estuvimos bien. Los compañeros dieron todo. Creo que en la jugada del penal, si hubiésemos concretado, de repente íbamos a salir contentos, pero fue un buen partido dentro de todo”, comentó en L1 MAX.

El zaguero paraguayo también valoró la intensidad y el sacrificio mostrado por sus compañeros frente al cuadro crema, que venía de igualar sin goles ante Club Nacional de Football en Montevideo por la Copa Libertadores, en lo que significó el debut de Héctor Cúper en el banquillo merengue.

Justamente, el futbolista de la ‘embestida del sur’ destacó el rendimiento del cuadro estudiantil. “El sacrificio fue tremendo de parte de todos los compañeros y ante un rival muy duro que es Universitario”, acotó.

Con este empate, Universitario sigue mostrando algunos aspectos positivos en la era Cúper, principalmente en la parte defensiva, aunque todavía deberá seguir trabajando para encontrar mayor profundidad ofensiva en la Liga 1 y en la Copa Libertadores.

Por su parte, CD Moquegua dejó una grata imagen en casa y demostró que puede competir de igual a igual frente a rivales de mayor peso en el campeonato, cerrando una actuación que terminó siendo reconocida por sus propios jugadores y por la afición local.

Ahora, el elenco moqueguano deberá enfocarse en su próximo desafío, cuando visite a Atlético Grau el próximo viernes 29 de mayo desde las 3:00 p.m., en el duelo que marcará el cierre de su participación en el Torneo Apertura.

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