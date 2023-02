Como si el conflicto con los clubes de la Liga 1 por los derechos televisivos no fuera suficiente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ve envuelta en un nuevo lío y esta vez a raíz de una investigación abierta por parte de la Fiscalía de la Nación, en la cual está detrás de Agustín Lozano y el resto de su directorio, debido a una presunta organización criminal dentro del máximo ente rector del fútbol peruano. Tras ello, la entidad autónoma ha solicitado una información detallada de las cuentas bancarias como parte de su peritaje en este caso.

El extenso comunicado de la Fiscalía –el cual puedes revisar en el siguiente enlace– señala que el pasado “15 de diciembre de 2022, este despacho aperturó investigación preliminar contra: “1. AGUSTIN LOZANO SAAVEDRA, 2. RAÚL EDUARDO BAO GARCÍA, 3. VÍCTOR BELLIDO AEDO, 4. LUIS ALBERTO DUARTE PLATA, 5. JUAN ENRIQUE DUPUY GARCÍA, 6. JOSÉ CARLOS ISLA MONTANO, 7. GISELLA KAREN MANDRIOTTI NIGHTINGALE, 8. SABRINA GISELLA MARTIN LAMALLOA, 9. GENARO HUMBERTO MINAN ARMANZA, 10. OSIAS RAMÍREZ GAMARRA, 1. ARTURO IGNACIO RÍOS IBANEZ, 12. JEAN MARCEL ROBILLIARD BARCENA, 13. VICIOR RAÚL ROJAS TITO, y los que resulten responsables, por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal; en agravio de los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano, por un plazo de ciento veinte días”.

Asimismo, dicha investigación fue ampliada el 27 de diciembre debido a que la presunta organización criminal “en su accionar delictivo no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases”.

“La presunta organización criminal, usando a la Federación Peruana de Fútbol, habría repartido a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y de segunda y a los clubes departamentales de futbol, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas”, añade la Fiscalía en su comunicado.

Agustín Lozano, el principal investigado

La Fiscalía de la Nación, dentro de su investigación, señala que Agustín Lozano, en su calidad de presidente de la FPF, estaría aprobando, de manera ilícita, el pago de S/. 250,000.00 soles a tres clubes –Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau–, además de todos los que pertenecen a la Liga 2. Todos estos hechos cometidos por el mandamás de la Videna se estarían dando sin la auditoría debida y estaría “proporcionando datos que no es ajustan a la realidad durante los años 2019, 2020, 2021, a efectos de ocultar dicha disponibilidad”.

Con la finalidad de que esta investigación siga por buen camino, la Fiscalía ha solicitado la designación de un perito contable que se encargue de esclarecer las cuentas de la FPF. Además, han pedido toda la información correspondiente a los estados bancarios y transferencias realizadas entre el 2018 y 2022.

La FPF sigue envuelta en serios cuestionamientos, ahora con una investigación de la Fiscalía de por medio. (Foto: GEC)

La FPF no llegó a un acuerdo con los clubes opositores

En las últimas horas se confirmó que Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Binacional, Cusco FC y Deportivo Municipal –quienes perdieron por ‘walkover’ su primer partido en la Liga 1– se presentarán este fin de semana a sus respectivos partidos de este fin de semana y serán parte de la fecha 4 de la Liga 1. Estos seis clubes solicitaron, desde hace una semana, que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar por tema de los derechos de TV (este punto aún no se resuelve).

Las reuniones entre estas seis instituciones y los directivos del máximo ente rector del fútbol peruano comenzaron el último martes, y la sensación es que había predisposición para el diálogo. Así lo dijo Sergio Ludeña, administrador de Cienciano: “Lo saludable es que hemos tenido una mesa de diálogo con la FPF y hemos dado nuestro punto de vista. Mañana tenemos una próxima reunión y esperamos llegar a un acuerdo porque debemos analizar los temas legales”. Sin embargo, el miércoles no se sostuvo ese diálogo y las cosas no avanzaron.

Con este panorama y, por supuesto, el riesgo de perder la categoría por un segundo ‘walkover’, los clubes señalados decidieron, según confirmó ‘RPP Deportes’ que se presentarán este fin de semana. Si bien existieron algunos acuerdos entre la FPF y los clubes que poseen contrato con Consorcio Fútbol Perú, al no avanzar las negociaciones, no se pudo obtener la luz verde para la transmisión de los encuentros por GOLPERU, por lo que los seis equipos evalúan las acciones que tomarán para no perjudicar a sus hinchas, quienes están ansiosos por verlos en acción.





