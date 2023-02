El inicio de la Liga 1 2023 ha sido muy complejo y confuso para todos, pues más allá de los conflictos entre los seis clubes opositores y la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la hinchada no pudo disfrutar de los partidos en su totalidad debido a que dichos equipos decidieron no presentarse a sus respectivos compromisos. Eso, como está en el reglamento, trajo consigo seis ‘walkovers’. Al respecto, Jersson Vásquez, defensor de César Vallejo, tuvo una opinión muy particular.

Como se recuerda, el club de Trujillo sí pudo debutar en el Torneo Apertura y no pasó del empate ante Alianza Atlético, en un reñido partido que terminó 2-2 en el estadio Mansiche. Vásquez se mostró muy mortificado por cómo se están dando las cosas en el fútbol peruano y lo comparó con una “liga de barrio”.

“Es una lástima lo que está sucediendo. Los ‘walkovers’ se ven en el barrio, no en una liga profesional como la nuestra. Eso me deja apenado. Espero que todas las partes lleguen a buen puerto y que por el bien del fútbol peruano, esto se solucione de una vez”, manifestó el exjugador de Universitario de Deportes y Deportivo Municipal.

Asimismo, a pesar de que disputaron varios amistosos fuera del país –específicamente en la Serie Río de La Plata que se jugó en Uruguay–, el futbolista de 36 años lamentó el empate ante el ‘Vendaval’, pues consideró que la para del campeonato les pasó factura y no pudieron sumar de a tres jugando en casa.

“Dentro de todo se ha sumado un punto, no era lo que queríamos porque pensábamos que íbamos a empezar la Liga 1 de la mejor manera. Recién es el primer partido, queda mucho camino por recorrer. No mostramos nuestro nivel como en Uruguay. También, está el tema de la para, no sabíamos si íbamos a jugar o no. No son excusas, pero es parte de”, puntualizó.

¿Cuándo vuelve a jugar César Vallejo?

Luego de haber empatado 2-2 ante Alianza Atlético por la fecha 3 del Torneo Apertura 2023, César Vallejo tendrá que viajar a Lima para visitar la Academia Cantolao en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. El compromiso está programado para este sábado 11 de febrero desde la 1:00 p.m. Ya que el ‘Delfín’ se acogió al nuevo modelo de transmisión de la FPF, este duelo será televisado por la señal de ‘Liga 1 MAX’, la cual ya está disponible en la parrilla de canales de DIRECTV.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.