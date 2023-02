En vista de que los clubes opositores a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) –Alianza Lima, Cienciano, Cusco FC, Deportivo Municipal, Binacional y Melgar– decidieron participar de la fecha 4 del Torneo Apertura 2023, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) cumplió con dar a conocer la programación de árbitros para esta jornada. Así, pues, va quedando todo listo para que el fútbol peruano tenga una relativa normalidad este fin de semana.

Recordemos que en la fecha 3, dichos equipos no se presentaron a sus respectivos compromisos y cayeron por ‘walkover’, tal como está establecido en el reglamento. Aunque en las últimas reuniones que sostuvieron con la FPF no llegaron a un consenso claro, sí jugarán esta nueva jornada pues, de no hacerlo, acumularán un segundo ‘W.O’ y automáticamente perderán la categoría.

En lo que respecta a los partidos de los tres grandes, Kevin Ortega fue designado como el árbitro principal para el duelo entre Unión Comercio y Universitario de Deportes, el cual está programado para el domingo 12 de febrero desde la 1:00 p.m. en el estadio Municipal Carlos Vidaurre García, ubicado en la ciudad de Tarapoto.

Asimismo, Edwin Ordóñez impartirá justicia en el estadio Mansiche de Trujillo cuando Carlos A. Mannucci reciba a Sporting Cristal. El partido está pactado para el mismo domingo 12 de febrero desde las 3:09 p.m., el cual será el primer partido oficial de Tiago Nunes al mando de la escuadra rimense, ya que en la fecha pasada no pudo jugar ante la ausencia de Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo.

Finalmente, en lo que respecta al partido de los dirigidos por Guillermo ‘Chicho’ Salas, Joel Alarcón será el árbitro para el duelo ante Sport Boys, pactado para el domingo 12 de febrero desde las 4:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que para esta fecha estará habilitado el público en los recintos deportivos, por lo que los clubes ya comenzaron a habilitar la venta de entradas.

Programación completa de árbitros para la fecha 4

Viernes 10 de febrero

7:00 p.m. Cienciano vs. Cusco FC - Árbitro: Diego Haro

Sábado 11 de febrero

1:00 p.m. Cantolao vs. César Vallejo - Árbitro: Fernando Legario

3:00 p.m. Binacional vs. Atlético Grau - Árbitro: Pablo López

3:30 p.m. ADT vs. Deportivo Garcilaso - Árbitro: Alejandro Villanueva

Domingo 12 de febrero

11:00 a.m. Alianza Atlético vs. UTC - Árbitro: Jordi Espinoza

1:30 p.m. Unión Comercio vs. Universitario - Árbitro: Kevin Ortega

3:00 p.m. Carlos A. Mannucci vs. Sporting Cristal - Árbitro: Edwin Ordóñez

4:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Boys - Arbitro: Joel Alarcón

Lunes 13 de febrero

7:00 p.m. Melgar vs. Deportivo Municipal - Árbitro: Michael Espinoza





