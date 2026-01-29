A un día del inicio de la Liga 1, el partido que romperá fuegos en el Torneo Apertura 2026 será Sport Huancayo vs. Alianza Lima. El ‘Rojo Matador’ llega muy renovado con la dirección técnica de Roberto Mosquera y, entre los refuerzos, está Franco Caballero, una de las figuras de Ayacucho FC en 2025. El argentino peleó hasta la última fecha con los ‘Zorros’ para salvar el descenso, pero distintas situaciones hicieron que este objetivo no se cumpla. Precisamente, recordó este caso con Ayacucho FC y también echó un vistazo a lo que se viene en esta aventura por el plano local.

En entrevista exclusiva con Depor, hablamos con Franco Caballero para poder obtener mayores detalles de esta aventura en Perú que inició a mediados de 2025, pero lo colocó rápidamente en el foco de atención por su buen rendimiento. Además, nos relató cómo fue el polémico partido de Ayacucho FC vs. Comerciantes Unidos en 2025, clave en el descenso de los ‘Zorros’.

¿Qué tal te va en esta nueva aventura por Sport Huancayo?

Adaptándonos a la altura, tomando aire. Son unos días bastante duros, que tuvimos doble turno. Ya nos vamos poniendo a tono. Hay un grupo humano muy bueno, me han recibido muy bien. Estamos contentos con eso, porque uno busca siempre también encajar en el grupo.

Para este 2026, ¿hay alguna nueva posición para ti y también cómo manejar el plano goleador?

Bueno, lo que vieron en mi forma de jugar, me gusta salir a pivotear, estar en contacto con la pelota, pero más me gusta hacer goles. En 2025 metí cinco oficiales, me anularon tres y dos mal anulados: uno con Melgar y otro mismo con Comerciantes. Me cobraron mano y la pelota nunca me pegó en la mano. Contra Cristal hice uno que sí, ese sí estaba adelantado. Si no, hubiese llevado ocho goles, jugué nueve partidos de titular y los otros cuatro ingresé.

Luchar por el descenso debe ser una tarea complicada, ¿cómo afrontarlo? Además, se fueron a la Liga 2, en medio de una polémica

Nunca, en ningún partido sinceramente, si te digo que pensé que estaba jugando el descenso, te miento. Nunca lo pensé. Salía a jugar como que jugaba una final todos los partidos, yo lo tomo así. Después nos golpeó en el último partido. Sabemos que ahora está Ayacucho con el tema del TAS y que está muy avanzado porque tiene posibilidad de ganarlo por todas las pruebas que hay. A uno le queda la sensación de que nos salvamos dentro de la cancha. Ganamos 1-0 ese partido con Comerciantes y con gol mío. Lo que sucedió al final también nos golpeó un poco.

Franco Caballero tendrá su segunda temporada en el Perú. (Foto: Sport Huancayo)

¿Cómo fueron los hechos? Contigo puedo tener una versión directa de Ayacucho FC y los jugadores que estuvieron presentes

Mira, fue un partido perfecto. Comerciantes no había pasado nunca, no nos trajo peligro. Nosotros lo habíamos acorralado, viste que Ayacucho, el calor y todo eso era bastante duro. Lo acorralamos en un arco en el primer tiempo a un gol que me cogió en la mano. Me lo alunan mal, nunca hubo una buena visión de ese gol. Ninguna cámara mostró que me pegaba en la mano, y lo anularon. Después en el segundo tiempo hago el gol, me queda el rebote, hago el gol y da la casualidad que faltando cinco o siete minutos empezó a ingresar gente. Eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención.

Desde la tribuna comenzaron a lanzar cosas y desencadenó todo...

Si hubiesen querido -la misma gente de Ayacucho- hacer algo, lo hace antes. Por qué esperaba a que faltaran tres minutos para que finalice el partido, viste. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Después se dice que tiraron una bolsa de agua, como se toma acá, al árbitro nunca le pegó, la gente de aquel lado denunciaba que el árbitro en línea golpeaba la tela provocándolos, ahí tiraron la botella de agua.

¿Qué les explicaron los árbitros y qué tienen entendido ustedes que dice el reglamento?

El reglamento dice que en caso de que suceda un hecho de gravedad en el partido, se le entrega los tres puntos al visitante. Nunca hubo un hecho de gravedad, no sucedió eso, están las filmaciones. El árbitro pidió que evacuasen el estadio, la gente se fue, en menos de cinco minutos y el estadio quedó vacío. Salió el árbitro, tocó el silbato, llamando al otro equipo. Comerciantes salió con la ropa de estar para irse, nunca se presentó. Todas las pruebas eran para Ayacucho y lo que nos llamaba la atención es que faltando tres minutos se suspendiera de esa manera el partido, ya lo habíamos ganado.

Al final del torneo, tuviste duras palabras contra el arbitraje y la organización de la Liga 1. Poco después, ¿sigues teniendo la misma postura?

No, yo lo que dije en ese momento fue por lo que había sucedido en el partido, el tema de la quita de puntos. En todos los países suceden cosas, cambios de formatos y demás. También a veces uno cuando tiene bronca dice algo que no siente, la verdad que la euforia y la bronca te hace hasta a veces declarar mal. Después salí a aclararlo porque no es mi forma de ser, no soy una persona mediática ni nada por el estilo, soy una persona muy humilde, luchadora, trabajadora, que le gusta llevarse bien con todas las personas.

¿Cómo llega la oferta de Sport Huancayo?

Se comunicaron conmigo a través del presidente, pidió mi número y me llamó, y nada. Había ofertas de ADT, estaba Moquegua también, había algunas que otras. El único que salió con una oferta concreta fue Charbel, el presidente, y nada, nos pusimos de acuerdo en menos de diez minutos. Ya tenía muchas referencias del club, tenía un amigo jugando acá, me hablaron muy bien, que es un equipo muy serio, pelea siempre copas internacionales, y era lo que yo también trataba de buscar para mi carrera, así que ni bien salió, ni lo dudé.

Franco Caballero fichó por Sport Huancayo para la temporada 2026. (Foto: Sport Huancayo)

Franco, ¿qué tal te ha tratado el Perú en este tiempo?

Yo tengo a mi mujer y a mis hijos que estamos muy contentos, muy conformes, nos gusta muchísimo, somos de probar comidas y todo eso. Obviamente, siempre con lo que conlleva con el fútbol, no me gusta comer nada de chatarra y nada de eso. La verdad que estamos muy contentos, es un país que me ha tratado muy bien. En Ayacucho conocí mucha gente buena que me ayudaron mucho, que me guiaron por el tema de la plata y por dónde comprar, por dónde no, para no gastar de más y todas esas cosas. La verdad que eso nos llevó a que le agarremos también cariño al país.

Por último, cuál es la meta personal para este 2026?

Lo que te dije recién, tratar de hacer la cantidad de goles posibles para que sirva para el club. Me dijeron que es una afición que apoya mucho, que va bastante al estadio, que siga por ese camino. En mí, van a encontrar un delantero que tiene muchas ganas, que va mucho al frente, que trata de aportar dentro de la cancha lo que se pueda para el equipo, generando, buscando faltas. Tratar de hacer los goles, como dije recién, la cantidad de goles posibles para que eso va a ayudar mucho al equipo.

