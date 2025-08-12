SUNAT designó a Franco Velazco como nuevo administrador de Universitario de Deportes, en reemplazo de Jean Ferrari. De inmediato, continuaron las labores en el club porque buscará seguir el ciclo establecido por el ex futbolista. Ahora, con una mirada a futuro y el establecimiento de objetivos, contó detalles de lo que se viene en tienda crema y cómo toman la designación del estadio Monumental como sede de la final de Copa Libertadores.

“Vamos a afrontar un reto importante. Esta clasificación a octavos de final de la Libertadores la teníamos en el radar y me toca asumir como administrador que es un encuentro importante para los hinchas de Universitario”, inició Velazco en conversación con RPP.

Franco estableció objetivos con la institución en los próximos cuatro años que estará en la institución: “No hay mucho que descubrir, no hay sorpresas. Tenemos la responsabilidad de mantener la estabilidad y la política financiera para redundar en la parte deportiva.

Además, agregó que buscará realizar todo de manera ordenada: “En la ‘U’ no nos colocamos los zapatos antes que las medias: primero miramos el tema financiero, luego armamos el presupuesto y, recién, definimos el plantel. Para nosotros es clave cuidar la política del club”.

En ese sentido, Franco Velazco fue claro al señalar que buscará seguir la ruta de campeonar de manera constante: “Esperando lo que suceda en estos días, seguir aspirando a octavos y cuartos de final a nivel internacional. Además, si este año termina de manera satisfactoria, podemos hablar de un tricampeonato histórico, luego aspirar a un tetracampeonato que sería el verdadero en el fútbol nacional”.

En relación a la elección del estadio Monumental como sede de Libertadores, tal y como sucedió en el año 2019: “El tema del alquiler pasa a un segundo plano frente al impacto que tendrá para el club. Albergar una final tiene un valor altísimo y va de la mano con mejoras que recibiría el estadio“.

Velazco negó cualquier tipo de acercamiento con Gianluca Lapadula, un rumor que creció en los últimos días: “No hubo un acercamiento concreto. Siempre se estila sondear, pero cuando aparece un obstáculo económico o contractual que no podemos superar, decidimos dar marcha atrás y concentrarnos en el plantel actual”.

Por último, contó cómo manejan la posibilidad de renovaciones: “Primero la caja y luego lo que viene a continuación que es analizar la parte deportiva con Álvaro Barco. Ellos van trabajando un esquema que tiene que ver con eso, junto a prórrogas o situaciones requeridas para poder seguir potenciando el plantel”.

Los derechos de televisión en Universitario

Este 2025, Universitario culmina su vínculo con el Consorcio de Fútbol (GOLPERU), por lo que el próximo año podría cambiar de casa televisora. Sin embargo, desde tienda, apuntaron que no existe todavía un acuerdo con 1190 Sports en lo que respecta a la elección y destino de este importante ingreso económico.

“Nosotros tenemos una posición institución que va en función que cualquier propuesta nos tiene que garantizar el cumplimiento. Las obligaciones que se parten en el contrato. Además, tenemos la información que la Liga va a tener autonomía para manejar derechos de TV. Somos un club que podemos gestionar nuestros mejores intereses, principalmente los de manera económica”, argumentó.

