Si bien Sporting Cristal ha tenido un repunte importante en el Torneo Clausura y cerró la fecha 5 como líder tras vencer por 1-0 a Melgar, la llegada del ‘9’ extranjero sigue siendo la principal interrogante alrededor de La Florida –liberaron un cupo tras la salida de Franco Romero y tienen hasta el 18 de agosto para cerrarlo, fecha en al que se cierra el libro de pases–. Por más que el equipo haya mejorado, los hinchas rimenses no han bajado sus exigencias y esperan una rápida acción por parte de Julio César Uribe, director general de Fútbol de la institución.

En ese sentido, un nombre salió a la luz en las últimas horas y se trataría del centrodelantero que tanto estaban esperando en tienda rimense. Según mencionó Diego Penny, exportero y actual panelista de Al Ángulo, Felipe Vizeu tiene todos los boletos para ser la nueva incorporación al plantel de Paulo Autuori, quien habría dado el visto bueno para su llegada.

Felipe Vizeu, actual futbolista del Remo de la Serie B de Brasil, salió de las categorías inferiores del Flamengo y en su momento fue uno de los atacantes más prometedores de su generación, llegando a compartir vestuarios con Paolo Guerrero, Vinícius Júnior y Miguel Trauco. Incluso, siempre que pudo agradeció el respaldo del ’34′ de Alianza Lima.

“Guerrero es ídolo de un país, de Flamengo, siempre me da mucha confianza, y le estoy agradecido por brindarme siempre ayuda”, declaró Vizeu en su momento, revelando los consejos que le daba Paolo cuando era su titular y ejemplo a seguir en el equipo de Río de Janeiro.

Felipe Vizeu no logró consolidarse en Flamengo y se marchó a Italia. (Foto: Getty Images)

Su estadía en el ‘Fla’ comenzó en el 2016 y terminó en el 2018, año en el que fue vendido al Udinese de la Serie A por 5 millones de euros. Sin embargo, su paso por el Viejo Continente no fue exitoso y tuvo que regresar a Brasil al año siguiente para sumarse a Gremio. Lamentablemente nunca encontró la estabilidad que tanto esperaba y poco a poco fue reduciendo el techo de su carrera.

Tras salir del ‘Tricolor’, paso por Ajmat Grozni de Rusia, Ceará, Yokohama FC de Japón, Sheriff Tiraspol de Moldavia, Atlético Goianense, Criciúma –donde se reencontró con Miguel Truco, perdiendo la categoría en el 2024–, hasta llegar a Remo. En todo su carrera, el atacante de 28 años ha registrado 54 goles en 277 partidos disputados a nivel de clubes.

En la temporada 2025, Felipe Vizeu lleva tres goles en 23 compromisos jugados con Remo, divididos en la Serie B, Copa de Brasil, Campeonato Paraense y Copa Verde. Veremos si finalmente se termina concretando lo dicho por Diego Penny. Ojo, el atacante brasileño tiene contrato con su actual equipo hasta diciembre, por lo que si Sporting Cristal lo quiere tendrá que negociar su salida.

Por otro lado, hasta la fecha lo únicos refuerzos que han llegado a tienda cervecera son Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente. Además del ‘9’, existe la posibilidad de que pueda llegar un volante más. Según revelaron en RPP Noticias, Pedro Aquino tiene la predisposición de volver al Perú y solo está a la espera del llamado del club del cual es hincha. Horas claves en el Rímac.

Felipe Vizeu descendió a la Serie B con Criciúma, donde jugó con Miguel Trauco. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 1-0 a Melgar, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Binacional, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 5:30 p.m. y se disputará en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

