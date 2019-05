La profesión a la que se dedica Mauricio Mazzetti, el peor fichaje de los últimos años 

Cuando enfrentó a Kevin Quevedo, Mauricio Mazzetti sufrió más de la cuenta, y el atacante de Alianza Lima aprovechó las licencias que otorgó el defensa argentino para marcar su primer ‘póker’ como profesional. Consecuentemente, el partido acabó 7-2 a favor del equipo de Pablo Bengoechea ante Juan Aurich en Matute.

Los tropiezos de Mauricio Mazzetti fueron tan grandes como sus ganas de destacar en el fútbol peruano y, luego de tres meses de aquel episodio, Juan Aurich lo despidió, en medio de tantas críticas hacia la dirigencia chiclayana por los fichajes que realizó para reforzar al equipo de Wilmar Valencia.

“Él ha sido bastante cuestionado por hinchas, y por la posición que tiene de back, los errores no lo perdonan”, declaró el presidente del Juan Aurich, César Alva, a Radio Ovación, a mediados del 2017.

Actualmente, Mauricio Mazzetti no juega en ningún club profesional y se dedica a la docencia en Argentina. El ‘Pelado’ lleva una vida más tranquila lejos de las canchas de fútbol.

“Ya me retiré del fútbol después de jugar en Juan Aurich. No hay forma de que regrese a las canchas. Por ahora me dedico a ser profesor de educación física, en Argentina”, le contó Mauricio Mazzetti a Depor.

