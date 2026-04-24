Gabriel Costa ha vuelto a ser el centro de atención en el mercado de pases sudamericano tras concretar su sorpresivo regreso al fútbol uruguayo para jugar en River Plate de Montevideo en la segunda división. Luego de una etapa agridulce en Universitario de Deportes, donde si bien formó parte del histórico tricampeonato nacional tuvo un protagonismo muy limitado en el campo, el popular ‘Gabi’ decidió romper su silencio desde su país natal. El volante nacionalizado peruano no se guardó nada al analizar las propuestas que tuvo para permanecer en el país y, sobre todo, al referirse a la frustrada negociación con un tradicional equipo capitalino que terminó por agotar su paciencia antes de su partida definitiva de la Liga 1.

El mediocampista ofensivo detalló las razones que lo llevaron a abandonar el campeonato peruano a pesar de su deseo inicial de mantener a su familia en Lima tras haber jugado en los dos clubes más grandes del país. Durante una extensa entrevista, el exjugador ‘merengue’ explicó cómo se gestionaron sus últimos acercamientos con equipos locales.

Respecto a su vinculación fallida con la USMP, el futbolista fue sumamente tajante y crítico con el manejo de la dirigencia ‘alba’ durante las conversaciones preliminares. “Tuve chances y llamados de clubes de Perú. No fueron concretos... En Lima hablé con San Martín y me hicieron perder el tiempo”, disparó el uruguayo nacionalizado peruano en diálogo con ‘Estudio Fútbol’ de ‘A Presión’.

Gabriel Costa fue parte del tricampeonato de Universitario de Deportes. (Photo by STRINGER / AFP)

A pesar de su presente en Montevideo, el volante confesó que la decisión de partir no fue sencilla por el fuerte arraigo que sus hijos han desarrollado con nuestra cultura en los últimos años. “Tenía muchas ganas de quedarme. Uno extraña Perú y mis hijos lo están sintiendo. También estamos felices de estar en Uruguay”, admitió el jugador.

Costa también se tomó un tiempo para analizar el presente de Alianza Lima, destacando la evolución táctica que ha mostrado el cuadro blanquiazul bajo la dirección técnica del estratega argentino Pablo Guede. “Alianza Lima tiene un gran equipo y contrató buenos jugadores. El técnico Pablo Guede tiene una idea muy clara, lo está haciendo muy bien”, señaló.

Haciendo un ejercicio de honestidad, el volante reconoció que su segunda etapa en Matute no estuvo a la altura de las expectativas que se generaron tras su exitoso paso previo por el club. “No estaba bien y soy muy autocrítico. Me hubiese gustado irme de otra manera”, confesó el ‘Gabi’.

Gabriel Costa estuvo en el 2024 en Alianza Lima. (Foto: Andina)

Opinión sobre la actualidad de Universitario

Sobre el reciente despido de Javier Rabanal en Universitario, el mediocampista brindó una perspectiva interesante sobre por qué la idea del estratega español no logró calar en un plantel acostumbrado al éxito. “Su idea no pudo fluir. Es un gran técnico y tiene trayectoria. El club y jugadores no estaban acostumbrados a esa táctica. No es fácil manejar un equipo ganador”, acotó.

Finalmente, el experimentado futbolista cerró su intervención deseando lo mejor a sus excompañeros en lo que resta de la temporada, mientras se enfoca en su nuevo reto de devolver al River Plate uruguayo a la máxima categoría.

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