Gabriel Costa no renovó su vínculo con Universitario de Deportes y, de esta manera, pone fin no solo su permanencia en tienda crema, sino también en el país. En las últimas horas, utilizó sus redes sociales para despedirse del Perú y agradecer a todos los que fueron parte de estos ochos años, en los que vistió las camisetas de los clubes más grandes de la Liga 1.

Este viernes, en una entrevista con D’Enganche, reveló cuál fue la razón principal por la que decidió cerrar este capítulo que incluso lo llevó a conseguir la nacionalización y defender a la selección peruana de fútbol.

“Es algo triste porque nos queríamos quedar un tiempo más, pero es parte de, estamos felices por la decisión familiar que tomamos, más allá que mi hijo es peruano y estamos super adaptados”, comentó el futbolista de 35 años.

“Fueron pocas palabras (en su carta de despedida), fueron muchos momentos lindos en este país, me han tratado super bien. El mensaje fue muy de adentro, pero es una manera de expresarme. Son solo palabras de agradecimiento. La gente fue maravillosa conmigo”, añadió.

Por otro lado, confirmó que existió negociación directa con los directivos de la Universidad San Martín, pero que finalmente no se concretó y desconoce los motivos porque estaba todo muy avanzado para fichar por todo el 2026.

“Yo había llegado a un acuero verbal, pero hasta que no esté la firma no se puede asegurar. Pero no importa, también tuve ofertas de Sport Boys, no se pudo llegar a un acuerdo, pero muy agradecido”, contó Costa.

En esa línea, reveló que el club santo le solicitó una resonancia magnética, a fin de saber cómo se encontraba físicamente, y todos los resultados confirmaron que su estado era el óptimo, por lo que descartó que la caída del pase sea por ese motivo.

Garbiel Costa logró su primer título profesional en 2016 con Sporting Cristal. (Foto: Depor)

Costa llegó a Perú en la temporada 2014 a Alianza Lima y permaneció hasta finales de 2015, cuando fue fichado por Sporting Cristal hasta el 2018 que emigró a Colo Colo de Chile. Recién para el 2023 vuelve a tienda blanquiazul, pero a mediados de 2024 fue anunciado como refuerzo de Universitario.

El uruguayo fue campeón nacional con Sporting Cristal en el 2016 y 2018, además de alcanzar la Liga 1 con Universitario también en los años 2024 y 2025, hasta su salida del club crema.

