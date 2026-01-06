Gabriel Santana es uno de los fichajes con mayor recorrido de Sporting Cristal para la temporada 2026. El experimentado volante brasileño llega al Rímac tras un buen ciclo en el fútbol de su país, donde recientemente fue figura en la histórica campaña del Mirassol FC que clasificó a la Copa Libertadores. Su llegada se dio a través de una rápida negociación, en plena disputa de los play-offs, donde el cuadro rimense no pudo obtener el boleto de Perú 2 y jugará el torneo internacional desde la Fase 2.

En ese sentido, Gabriel Santana fue presentado en el día de su cumpleaños número 37 y contó sus primeras impresiones al conocer a sus nuevos compañeros y al entrenador Paulo Autuori. “Estoy en un gran país, un gran club. Cristal es un gran club. Siempre he vivido con presión, lo veo como un privilegio estar acá y sé que el objetivo es pelear por el título”, contó el volante.

De hecho, Gabriel confesó que en medio de las negociaciones y antes de poner la firma para ser nuevo jugador de Sporting Cristal, llamó a un futbolista que fue su compañero en Brasil y tuvo un destacado paso por La Florida en los últimos años: Ignácio da Silva, quien jugó dos temporadas en tienda celeste (2023 y 2024) y fue vendido en más de 2 millones de dólares a Fluminense.

“Recibí un contacto de Cristal casi al final del torneo de Brasil. El proyecto me convenció bastante, hablé con Ignácio, quien ha sido mi compañero hace algunos años, y me habló del club también. Me dio buenas referencias”, comentó Santana, quien jugó con Ignácio da Silva en 2020 defendiendo a CSA en la Serie B de Brasil. Al año siguiente el defensa dio el salto a Bahía en la misma categoría.

Julio César Uribe presentó a los refuerzos de Sporting Cristal para la temporada 2026. (Foto: Ubaldo Villalobos)

En Sporting Cristal esperan que el desempeño de Gabriel Santana en 2025 sea similar al que tuvo en Mirassol, club revelación en el Brasileirao. Durante la última temporada, Gabriel disputó un total de 36 partidos, logrando registrar ocho goles y tres asistencias. Destacó por su 87% de efectividad de pases, esperando que pueda repetir esas cifras en su debut en la Liga 1.

A lo largo de sus tres temporadas en el Mirassol (2023-2025), Santana acumuló números que respaldan su vigencia a los 35 años. En total, vistió la camiseta del club de Sao Paulo en 132 oportunidades, marcando 21 goles y entregando 11 asistencias. Esta regularidad lo convirtió en el sexto jugador con más presencias en la historia de dicho club, liderando al equipo desde la Serie B hasta lograr una clasificación inédita a Copa Libertadores.

Según la dirección deportiva del club, encabezada por Julio César Uribe, el aporte de Santana pueda ser clave para los más jóvenes. De hecho, el volante días atrás también se refirió a Paulo Autuori, su nuevo entrenador. “Todos le tenemos respeto en Brasil y sabemos de sus cualidades. Espero que pueda encajar lo más rápido posible en su esquema de juego”, señaló.

Gabriel Santana se suma a Gustavo Cazonatti, Felipe Vizeu y Cristiano da Silva como los cuatro brasileños del plantel. El lateral izquierdo también fue presentado en La Florida, y espera tener una gran temporada. “Estoy muy contento, primera vez que jugaré en el Perú. Conozco la historia, en Brasil conocen bien a Cristal, saben que es grande. Pueden esperar de mí mucha garra y que vamos a pelear muy duro. Sé la presión de ser campeón”, apuntó da Silva.

Ignácio da Silva partió a Fluminense luego de su paso por Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

TE PUEDE INTERESAR