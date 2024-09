¡Regresa la Liga 1! Este viernes 13 de septiembre, Deportivo Garcilaso y ADT se enfrentan en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) por la décima jornada del Torneo Clausura 2024. El compromiso está programado para iniciar a las 3:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. Un triunfo del cuadro cusqueño permitiría que iguale en puntos al combinado tarmeño en la tabla del Clausura. En Depor te traemos la previa del partido, así como el minuto a minuto y las incidencias.

Garcilaso llega a este partido tras perder por 2-1 ante Comerciantes Unidos en Cajabamba, por la pasada fecha del Clausura. Sebastián Gonzales y Matías Sen fueron los goleadores del cuadro local; mientras que Juan Lojas descontó para la visita en el tramo final del encuentro. Con esta caída, ‘Garci’ se quedó con 12 puntos y terminó en el décimo puesto.

Guillermo Duró, director técnico del combinado imperial, apuntó que están trabajando arduamente para alejarse de los últimos lugares del acumulado (está en el puesto 14). “Las ocho fechas que quedan son todos partidos finales para nosotros. Sabemos lo que estamos enfrentando. El grupo está realmente muy bien sabiendo lo que va a venir de acá al final de campeonato”, dijo.

Carlo Diez, jugador de Garcilaso, reconoció que el club está en una situación delicada -solo un punto lo separa de la zona de descenso-, pero confía en que podrá recuperarse. “Somos conscientes lo que nos estamos jugando, obviamente no hay margen de error. No hay excusa dentro de nosotros, pero siempre con la buena vibra. El grupo anímicamente no tiene que caerse”, señaló.

ADT, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 2-1 a Sport Huancayo en Tarma, por la pasada fecha del Clausura. El equipo dirigido por Wilmar Valencia se hizo fuerte en casa y ganó el ‘clásico de Junín’. Los goles del triunfo fueron anotados por John Narvaez y Joao Rojas. De esta forma, llegó a los 15 puntos en el Clausura y a los 43 puntos en el acumulado.

Deportivo Garcilaso: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/08/24 Comerciantes Unidos 2-1 Garcilaso Liga 1 - Clausura 21/08/24 Garcilaso 3-1 Unión Comercio Liga 1 - Clausura 16/08/24 Universitario 3-1 Garcilaso Liga 1 - Clausura 10/08/24 Garcilaso 0-1 Alianza Atlético Liga 1 - Clausura 03/08/24 César Vallejo 0-2 Garcilaso Liga 1 - Clausura

ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/08/24 ADT 2-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 20/08/24 UTC 1-1 ADT Liga 1 - Clausura 16/08/24 ADT 1-1 Melgar Liga 1 - Clausura 10/08/24 Alianza Lima 0-0 ADT Liga 1 - Clausura 04/08/24 ADT 1-2 Atlético Grau Liga 1 - Clausura

Deportivo Garcilaso vs. ADT: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 07/04/24 ADT 2-2 Garcilaso Liga 1 - Apertura 05/03/24 Garcilaso 1-0 ADT Copa Sudamericana 15/07/23 Garcilaso 1-2 ADT Liga 1 - Clausura 11/02/23 ADT 1-2 Garcilaso Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Deportivo Garcilaso vs. ADT?

Deportivo Garcilaso vs. ADT está programado para este viernes 13 de septiembre desde las 3:15 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 5:15 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:15 p.m.; en México a las 2:15 p.m.; mientras que en España a las 10:15 p.m.





¿En qué canales ver Deportivo Garcilaso vs. ADT?

Deportivo Garcilaso vs. ADT será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





¿Dónde se jugará el Deportivo Garcilaso vs. ADT?





