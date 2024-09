Sporting Cristal y Sport Huancayo se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en el estadio Huancayo, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2024. El compromiso está programado para jugarse este sábado 14 de septiembre desde las 3:15 p.m. (hora peruana y colombiana) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. El equipo dirigido por Guillermo Farré busca su primer triunfo en provincia en el Clausura. En Depor te traemos la previa del partido, así como el minuto a minuto y las incidencias.

Sporting Cristal llega a este partido tras golear por 4-0 a UTC en el Estadio Alberto Gallardo, por la pasada jornada del Clausura. En casa, y con el apoyo de su hinchada, el equipo celeste se convierte en una verdadera máquina. Aquella vez, fue superior de inicio a fin y ganó gracias a los goles de Leandro Sosa, Santiago Gonzalez (2) y su joven estrella Maxloren Castro.

El problema del club rimense es cada vez que sale de Lima: en el Clausura visitó cuatro veces provincia, consiguiendo dos empates y dos derrotas. Su caída más reciente se dio en Arequipa (2-0 ante Melgar). “De visita no hemos podido imponer nuestro juego por las condiciones como clima o altura. El Cristal que quiero es el que está jugando de local. Hay que imponer nuevas estrategias”, apuntó el estratega ‘cervecero’.

“La realidad es que en la primera fecha tuvimos condiciones atípicas, no era para tener ese resultado (en Tarma). En Andahuaylas propusimos, pero nos hacen goles desde afuera. Cuando no hay resultados positivos, empiezan las cuestiones. Hacer tres goles en Andahuaylas no es fácil, pero ese equilibrio no estuvo”, agregó el DT de 43 años.

Sport Huancayo, por su parte, llega a este compromiso tras caer por 2-1 ante ADT en la ciudad de Tarma, en el clásico de Junín. John Narvaez y Joao Rojas marcaron para el combinado tarmeño; mientras que Luis Benites descontó para el ‘Rojo Matador’. En 9 fechas, el equipo huancaíno acumula 12 puntos, tras conseguir tres victorias, tres empates y tres derrotas.

Sporting Cristal: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/08/24 Sporting Cristal 4-0 UTC Liga 1 - Clausura 21/08/24 Melgar 2-0 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 17/08/24 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Liga 1 - Clausura 11/08/24 Atlético Grau 1-1 Sporting Cristal Liga 1 - Clausura 04/08/24 Sporting Cristal 4-0 Mannucci Liga 1 - Clausura

Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 25/08/24 ADT 2-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 20/08/24 Sport Huancayo 2-2 Comerciantes Unidos Liga 1 - Clausura 17/08/24 Unión Comercio 0-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 11/08/24 Sport Huancayo 1-1 Universitario Liga 1 - Clausura 05/08/24 Alianza Atlético 1-1 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura

Sporting Cristal vs. Sport Huancayo: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 07/04/24 Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo Liga 1 - Apertura 03/10/23 Sporting Cristal 2-0 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 28/05/23 Sport Huancayo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura 09/07/22 Sporting Cristal 4-3 Sport Huancayo Liga 1 - Clausura 05/02/22 Sport Huancayo 1-0 Sporting Cristal Liga 1 - Apertura

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo este sábado 14 de septiembre. El inicio del compromiso está programado para las 3:15 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el juego comenzará a las 5:15 p.m., mientras que en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia será a las 4:15 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 2:15 p.m.





¿En qué canales ver Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?

Por la fecha 10, Sporting Cristal y Sport Huancayo será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.





¿Dónde se jugará el Sporting Cristal vs. Sport Huancayo?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Enzo Mori Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.