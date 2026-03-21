Gol de Abdiel Ayarza para el 3-1 de Los Chankas vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)
Gol de Abdiel Ayarza para el 3-1 de Los Chankas vs. Sporting Cristal. (Video: L1 MAX)

Un excelente pase de Adrián Quiroz dejó en el área solo al volante panameño Abdiel Ayarza, quien definió como ‘9′ ante la salida de Diego Enríquez; sin embargo, el referí creyó en un momento que estaba en offside, pero luego convalidó el 3-1 a favor de Chankas ante Sporting Cristal por la fecha 8 de la Liga 1.

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