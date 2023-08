A diferencia de la primera mitad, Sporting Cristal se reorganizó y salió con toda en el segundo tiempo. Y es que los rimenses eran superados por Atlético Grau, que se puso 2-0 arriba en el marcador con dos grandes goles de Joel López Pisano y Neri Bandiera. No obstante, Tiago Nunes pudo encontrar la fórmula y tuvo a Joao Grimaldo como su máximo protagonista, quien se encargó de anotar el descuento y asistir para la igualdad (2-2) en el Estadio Municipal de Bernal.

La visita se había marchado a los vestuarios con el mercador en contra. Sin embargo, en el segundo tiempo, la actitud del cuadro bajopontino fue totalmente distinta y trató de conseguir el descuento, el mismo que llegó a los 53′, por medio de una buena acción colectiva. Fue Joao Grimaldo quien tuvo una finalización excepcional, la cual dejó sin opciones a Raúl Fernández.

Pero, eso no fue todo. Luego del descuento, los de Tiago Nunes fueron en busca de más y arrinconaron a la defensa del cuadro ‘Albo’ que solo atinó a despejar. Pese a ello, a los 55′, llegó la igualdad. Cuando Washington Corozo emprendió una veloz carrera por la banda derecha, volvió a sorprender con una gran enganche para burlar la marca de Daniel Franco. Inmeditamente, jugó con el ecuatoriano, que no dudó y conectó un derechazo para colocar la igualdad.

Joao Grimaldo asistió a Washington Corozo para el 2-2 de Sporting Cristal vs. Atlético Grau. (Video: Liga 1 Max)

Sporting Cristal vs. Atlético Grau: lo que se viene

Luego del partido contra Atlético Grau, en el estadio Municipal de Bernal, Sporting Cristal tendrá que pasar rápido la página con la intención de comenzar la preparación con miras al encuentro que lo pondrá frente a frente con Deportivo Municipal, en el estadio Alberto Gallardo, el próximo domingo (3:30 p.m.) por la décima jornada del Torneo Clausura.

Es necesario mencionar que los rimenses pelean los primeros lugares del segundo certamen del año, junto a Universitario de Deportes y Melgar, por lo que una victoria será vital para no desprenderse de la lucha. Por este motivo, los de Tiago Nunes no se guardarán nada y saldrán con sus mejores elementos ante la ‘Franja’, que no atraviesa un buen momento en la presente temporada.

Con relación al cuadro del ‘Patrimonio de Piura’, tendrán que dejar su ciudad natal para llegar -el lunes- al Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, escenario en el que intentarán sumar tres puntos contra un Sport Boys necesitado de puntos para alejarse de la zona de descenso.





