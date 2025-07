Continúan los movimientos en el mercado de pases de la Liga 1. No solo se vienen anunciando llegadas o renovaciones, sino también salidas. Este es el caso de Gonzalo Aguirre, quien ya no seguirá en Alianza Lima para el Torneo Clausura, tal como lo confirmó la institución victoriana a través de un comunicado emitido en sus medios oficiales.

Aunque esto ya se veía venir desde hace algunos días, este lunes 7 de julio se confirmó lo que era un secreto a voces. “Gracias por vestir nuestros colores con orgullo, Gonzalo. Te deseamos lo mejor en tus próximos proyectos”, fue el mensaje de Alianza Lima para el mediocampista de 22 años.

Gonzalo Aguirre llegó a tienda íntima a mediados del 2024, como parte de un préstamo de Nueva Chicago de Argentina por un año. No obstante, a pesar de tener una opción de compra, los blanquiazules decidieron no hacerla efectiva y tampoco negociaron una nueva cesión, por lo que el volante finalizó su vínculo el pasado 30 de junio y ahora deberá volver al club dueño de su pase.

En quincena de junio, cuando todavía faltaban algunos días para que se venza su préstamo, Aguirre dejó en claro que quería continuar en el equipo de La Victoria. “No sé nada hasta el momento. Eso lo maneja mi representante. Yo creo que está esperando a que se comuniquen con él. Mi deseo es continuar, pero no depende mucho de mí eso”, sostuvo en su momento.

Alianza Lima y el mensaje de despedida a Gonzalo Aguirre. (Imagen: Alianza Lima)

Lamentablemente para los intereses del volante, el área deportiva de Alianza Lima decidió prescindir de sus servicios y optaron por no extender su contrato. Desde Nueva Chicago, además, también remarcaron que no hubo contacto con los directivos íntimos.

“No tengo nada concreto (sobre que Alianza Lima quiere renovarle a Gonzalo Aguirre) Por ahora no hay nada formal. Alianza tiene opción de compra hasta el 30 de junio, si lo quiere al chico, tienen la opción. Deben llamar y decir que quieren ejecutar la compra, sino el chico va a tener que regresar”, dijo Martín Lamarca, secretario de Nueva Chicago, en diálogo con el periodista José Varela hace un par de semanas.

“Nosotros hablamos con su representante, nos dijeron que nos iban a llamar pero nunca nos llamaron. No recuerdo la fecha de cuándo fue, pero no fue hace mucho. Así que, por ahora, no hay novedad. La realidad es que nosotros no tenemos nada formal, osea que el club Alianza haya mandado una nota diciendo que quieren ejecutar la opción de compra”, agregó el directivo del cuadro del ascenso argentino.

En cuanto a sus números en la temporada 2025 con Alianza Lima, Gonzalo Aguirre disputó un total de 10 partidos, ocho por la Liga 1 y dos por la Copa Libertadores, acumulando 266 minutos en cancha. En general, entre el año pasado y este, el volante jugó 16 compromisos, pero no consiguió marcar algún gol o dar alguna asistencia. En resumen, su paso por el Perú, con una breve estadía en Sporting Cristal, fue muy discreto.

Gonzalo Aguirre también pasó por Sporting Cristal antes de llegar a Alianza Lima. (Foto: GEC)

