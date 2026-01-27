El entrenador peruano Guillermo Salas, tras su poco auspicioso paso por la Universidad César Vallejo en 2024, no volvió a dirigir desde entonces, pero en las últimas horas se confirmó que tendrá nuevo equipo para trabajar durante la temporada 2026, aunque no será en la Liga 1.

Se trata del Santos FC de Nazca que participa de la Liga 2, y ha realizado una importante inversión tanto en el comando técnico como en renovaciones y próximos refuerzos para el ansiado objetivo de ascender a Primera División.

Para este fin, incorpora a Salas, bicampeón de la Liga 1 con Alianza Lima en 2021 y 2022, quien busca su revancha en el fútbol peruano y así probar su capacidad como director técnico, aunque este sea recién su tercer club en este cargo.

A través de sus canales oficiales, la institución de Nazca le dio la bienvenida al estratega nacional el último lunes, y destacó sus cualidades como profesional.

“El Club Social Santos FC le da la más cordial bienvenida a Guillermo Salas, quien asume el reto como Director Técnico para la Temporada 2026. Con trabajo, liderazgo y convicción, iniciamos juntos un nuevo camino lleno de ilusión, compromiso y ambición. Creemos en el proceso, la idea y el objetivo”, indica la publicación.

Guillermo Salas dirigirá en la Liga 2. (Foto: Santos FC)

‘Chicho’ iniciará su gestión en las próximas horas y trabaja con la gerencia deportiva del club para sumar algunos elementos de cara a la competencia oficial.

Santos FC también confirmó la renovación de los siguientes futbolistas: Carlos Román (guardameta), Ronaldo Andía (lateral), Cristhian García (lateral), Piero Toledo (defensa central), Merlyn Estacio (defensa central) y Miguel Curiel (delantero).

Aún no se tiene fecha confirmada para la primera fecha del campeonato de ascenso en nuestro país, pero los clubes ya se encuentran en la etapa final de la conformación de sus planteles.

