A pocos días para el inicio de la Liga 1 2026, donde visitarán a Sport Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura, en Alianza Lima no atraviesan por un buen momento. La grave denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, apuntados por una señorita argentina de 22 años por un presunto abuso sexual, sigue trayendo cola y el último lunes tuvo un capítulo más.

Según la información del programa Fútbol Satélite, el área deportiva accedió a mayores detalles de la reunión que sostuvieron estos jugadores el domingo 18 de enero, luego del amistoso frente a Colo Colo en Montevideo, y confirmaron la presencia de Pedro Aquino. Así pues, la citada fuente remarcó que el volante también sería separado indefinidamente.

Eso sí, en Fútbol Satélite añadieron que Aquino se reunió con las principales cabezas del área deportiva y les explicó que, si bien estuvo en la habitación donde también se encontraban los tres futbolistas denunciados, no ingirió bebidas alcohólicas ni está involucrado en la imputación de la joven argentina.

Esto, como era de esperarse, resonó en todos los medios de comunicación y Alianza Lima volvió a ser el foco de la atención, pero no por algo positivo. A falta de confirmación oficial, todo hace indicar que Pedro Aquino también correría con la misma suerte que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, siendo separado por indisciplina con el visto bueno de Pablo Guede.

En medio de la ola de comentarios e insinuaciones acerca del manejo de las indisciplinas en Alianza Lima, algo de lo que se habló durante el cierre de la temporada pasada, el club publicó un escueto mensaje en redes sociales, inevitablemente vinculante con la situación por la que atraviesa el plantel.

“La fuerza de este escudo y estos colores, siempre estuvo en la unión. Y cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos. ¡Que nadas nos detenga!”, se lee en el breve comunicado, acompañado de una fotografía en donde se puede ver a los jugadores armando un círculo en alguno de los entrenamientos.

Mientras tanto, la denuncia contra Zambrano, Trauco y Peña sigue su curso, luego de que estos futbolistas dieran sus descargos en sus redes sociales, negando toda participación en el presunto abuso sexual en contra de una mujer argentina de 22 años, quien después de haber estado en Uruguay, hizo la denuncia en su país.

Por otro lado, tras el amistoso frente al Inter Miami, Pablo Guede fue consultado por primera vez sobre el futuro de estos tres jugadores y cuál es el sentir de la interna tras una semana bastante movida para la institución, en medio de una gravísima denuncia y una danza de comunicados.

“Creo que están dolidos los chicos, a mí me duele y no tengo ganas de seguir revolviendo cosas que me hacen mal porque somos humanos. No tengo ganas. Hoy (ayer) el partido tenía que ser una fiesta”, afirmó el director técnico de 51 años en conferencia de prensa.

En esa misma línea, una de las preguntas de los periodistas estuvo dirigida hacia lo estrictamente deportivo y le consultó a Guede si en la interna vienen analizando la posibilidad de fichar a elementos para reemplazar a los que fueron separados: “Tenemos que sentarnos con el club para saber qué hacer”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-0 al Inter Miami, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el viernes 30 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

