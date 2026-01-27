Oliver Sonne tendrá nuevo club en Europa y se marchará cedido por lo que resta de la temporada, luego de tener pocas oportunidades en el Burnley de la Premier League. Según confirmó Tipsbladet, el lateral danés-peruano jugará en el Sparta Praga, club de República Checa en donde se reencontrará con Joao Grimaldo, con quien ya compartió vestuarios en la Selección Peruana.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Sparta Praga?
Luego de vencer por 1-0 al Legia Varsovia en su último amistoso de preparación, Sparta Praga volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al Dukla Praga, en el compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Liga de República Checa 2025-26. Este encuentro está programado para el sábado 31 de enero desde las 12:00 p.m. y se disputará en el Juliska Stadium.
En cuanto a la transmisión, esta no estará disponible para ningún país de Latinoamérica, pues las cableoperadores no cuentan con los derechos del campeonato checo. Eso sí, al no haber ninguna alternativa para ver este encuentro desde el Perú, Depor te mantendrá al tanto de lo que puedan hacer Oliver Sonne y Joao Grimaldo.
