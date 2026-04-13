Alianza Lima deja atrás la derrota en el clásico ante Universitario y viaja a Tarma con el objetivo de ganar y recuperar el primer lugar del Torneo Apertura de la Liga, que ahora poseen Los Chankas. En la previa al partido ante ADT, el golero blanquiazul Guillermo Viscarra conversó brevemente con la prensa deportiva sobre sus impresiones del encuentro.
El también seleccionado nacional de Bolivia destacó que, en lo que va de la temporada, se mantienen invictos cuando jugaron en localidades con altura, sumando 7 de 9 puntos posibles.
“Tenemos un partido difícil, pero hay que intentar seguir sumando de a tres. Esperamos seguir invictos en la altura”, dijo el experimentado portero que no tuvo acción en el clásico debido a la titularidad de Alejandro Duarte.
Como se recuerda, Viscarra sufrió una lesión que lo dejó fuera de los terrenos de juego por varias semanas, las mismas que aprovechó Duarte quien se mostró sólido en el arco de Alianza Lima, y es del agrado del entrenador argentino Pablo Guede.
Sin profundizar ni polemizar con el tema, el golero boliviano solo atinó a decir que tiene una buena competencia con el peruano, y aún no se determina cuál de los dos golero será inicialista la próxima fecha con los blanquiazules.
Por otro lado, Viscarra también evitó referirse a las fuertes críticas del delantero boliviano Marcelo Martins Moreno quien arremetió en contra del DT de Bolivia, Óscar Villegas, por no convocarlo al repechaje mundialista.
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