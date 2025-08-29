Gustavo Cazonatti muy cerca de volver con Sporting Cristal | Foto: SC
Gustavo Cazonatti muy cerca de volver con Sporting Cristal | Foto: SC

atraviesa un momento importante en la temporada, no solo por la lucha que sostiene en el , sino también por la expectativa que se genera en torno a varios de sus jugadores. El último empate ante UTC dejó sensaciones mixtas en el hincha, pero desde la dirigencia se mantiene la confianza en el proyecto de Paulo Autuori, que ha logrado darle consistencia al equipo. En medio de esta coyuntura, , director deportivo del club, habló sobre la actualidad celeste, tocando temas que van desde el desempeño de la plantilla hasta la evolución de futbolistas que hoy se encuentran bajo observación médica. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Gustavo Cazonatti.

El volante brasileño, Gustavo Cazonatti, quien sufrió una dura lesión a inicios de temporada, ha venido atravesando un proceso de recuperación largo y exigente. Su ausencia en el campo se ha sentido, pues había mostrado un inicio prometedor con la camiseta rimense, adaptándose rápidamente al esquema que buscaba consolidar Paulo Autuori.

Nota en desarrollo

Gustavo Cazonatti sufrió una dura lesión en la rodilla derecha durante el Sporting Cristal vs. Sport Boys por la Liga 1 (Foto: Getty Images).
