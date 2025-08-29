Sporting Cristal atraviesa un momento importante en la temporada, no solo por la lucha que sostiene en el Torneo Clausura, sino también por la expectativa que se genera en torno a varios de sus jugadores. El último empate ante UTC dejó sensaciones mixtas en el hincha, pero desde la dirigencia se mantiene la confianza en el proyecto de Paulo Autuori, que ha logrado darle consistencia al equipo. En medio de esta coyuntura, Gustavo Zevallos, director deportivo del club, habló sobre la actualidad celeste, tocando temas que van desde el desempeño de la plantilla hasta la evolución de futbolistas que hoy se encuentran bajo observación médica. Uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Gustavo Cazonatti.
El volante brasileño, Gustavo Cazonatti, quien sufrió una dura lesión a inicios de temporada, ha venido atravesando un proceso de recuperación largo y exigente. Su ausencia en el campo se ha sentido, pues había mostrado un inicio prometedor con la camiseta rimense, adaptándose rápidamente al esquema que buscaba consolidar Paulo Autuori.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- Jhonny Vidales rompe el silencio y cuenta su verdad tras quedar fuera de la Selección Peruana
- ¿Por qué no juega Cristian Benavente en Sporting Cristal? Gustavo Zevallos aclaró la situación
- ¿Oportunidad para Perú? Las sensibles bajas de Uruguay para enfrentar a la Selección Peruana
- ¡Millonaria multa a Alianza Lima! Sanción de Indecopi por apagón en la final contra Universitario
- Alarma en la Selección Peruana: Kevin Quevedo y la incógnita sobre su físico que alerta a Ibáñez
- Fichajes del Fútbol Peruano: transferencias, ventas, préstamos y pases libres desde 2005 hasta la actualidad