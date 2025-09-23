El cierre de la fecha 10 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025 dejó un resultado sorpresa: ADT venció 2-0 a Cusco FC en condición de visitante. El cuadro tarmeño venció a uno de los candidatos del segundo certamen del año y, de paso, brindó una ayuda a Universitario de Deportes que es el actual líder, aumentando también sus chances de obtener el tricampeonato. A través de redes sociales, Gustavo Dulanto expresó su felicidad por la hazaña, en una emotiva imagen junto a sus compañeros.

“Es Adt! La Perla de los Andes!”, se lee en la publicación de ‘Pochito’ a través de Instagram. En la postal compartida, se puede apreciar también al resto de integrantes del plantel y miembros de la delegación tarmeña que obtuvo tres puntos importantes en la lucha por meterse a puestos internacionales.

ADT quebró una racha sin perder de Cusco FC y el invicto en el Torneo Clausura. El cuadro dorado no veía la derrota desde el mes de abril, precisamente ante el mismo rival en la ciudad de Tarma. En total, solo tienen 5 derrotas en la temporada 2025.

A su vez, Gustavo colocó el hashtag “#SomosPocosPeroSomosMuchos”, reafirmando su identidad con el equipo al que llegó para el Torneo Clausura 2025, procedente de Universitario. Dulanto se encuentra a préstamo hasta final de temporada, arribando por la necesidad de obtener más minutos.

Gustavo Dulanto fue parte de la victoria de ADT vs. Cusco FC. (Foto: Instagram)

Precisamente, este resultado sirvió para los intereses de los cremas que son líderes del Clausura con 21 puntos en la tabla de posiciones y están dos unidades arriba de Cusco FC (19). Ambos se verán las caras en la fecha 11, en un duelo que podría definir el rumbo de la competencia.

Con respecto al presente de Gustavo Dulanto, su llegada a ADT significó obtener la continuidad esperada porque es titular en el esquema de Horacio Melgarejo (actual DT) y en la jornada anterior marcó un golazo desde la media cancha. ‘Pochito’ disputó los 7 partidos del Clausura desde su llegada (se incorporó para la fecha 3) y en todos estuvo los 90 minutos.

Por lo pronto, este triunfo coloca a ADT muy cerca de la zona de clasificación a torneos internacionales. Actualmente, están ubicados en la posición 9 de la tabla acumulada con 37 puntos, a cinco de Sport Huancayo que tiene 42 y es octavo. Desde la institución tarmeña, tienen claro el objetivo.

¿Cuándo volverá a jugar ADT?

ADT volverá a tener actividad cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 26 de septiembre desde la 1:15 p.m. y se disputará en el estadio Unión de Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

