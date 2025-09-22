Estamos cerca de octubre y en Universitario de Deportes ya vienen diseñando el plantel 2026, más allá de que el tricampeonato en la Liga 1 todavía está en proceso de pelea a través del Torneo Clausura. Si bien algunos futbolistas tienen contrato vigente para la próxima temporada, hay otros que en diciembre culminan su vínculo, y ese es el caso de Jairo Vélez, quien llegó a préstamo por un año y su pase pertenece a la Universidad César Vallejo, que tomó la decisión de buscar un mejor futuro para el volante luego de descender a Liga 2, y en Ate lo recibieron con los brazos abiertos.

El balance del ecuatoriano nacionalizado peruano, hasta el momento, es de tres goles y una asistencia en 29 partidos, contando Liga 1 y Copa Libertadores. De hecho, en la mayoría de partidos fue ingresando y disputando un puñado de minutos. Por ello, más allá de las cifras, en Ate valoran su importancia y desempeño cada vez que tuvo la oportunidad de ser requerido por Jorge Fossati. Y tomaron una decisión definitiva sobre su futuro.

“Universitario de Deportes ya le hizo saber al club César Vallejo que quiere hacer uso de la opción de compra por Jairo Vélez. Aprovechando su presencia en Trujillo, Álvaro Barco conversó al respecto con directivos del club poeta y se quedó en seguir tratando el tema en una semanas más”, informó Gustavo Peralta en su cuenta de ‘X’. De darse, se sumaría a Williams Riveros, quien también ya confirmó su renovación para el 2026, donde sería inscrito como peruano.

Jairo Vélez llegó esta temporada a Universitario y disputó Copa Libertadores y Liga 1. (Foto: AFP)

Además de Vélez, hay otros seis futbolistas que culminan contrato a fin de año: Matías di Benedetto, Diego Churín, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Miguel Vargas y Sebastián Britos. Casos diferentes y muy puntuales. Para empezar, en el caso de Churín la directiva ya habría tomado la decisión de que no siga el próximo año debido a su bajo rendimiento como ‘9′: apenas cuatro goles en 24 partidos.

En el caso de Gabriel Costa, no ha sido muy utilizado por Jorge Fossati y es probable que tampoco continúe en el equipo. Con Horacio Calcaterra, todavía no hay una decisión consensuada entre la directiva y el comando técnico, partiendo desde la premisa que tampoco está confirmado que el ‘Nono’ y su comando técnico sigan en el cargo en 2026.

Un panorama similar para los arqueros Vargas y Britos, quienes dependen del futuro de Diego Romero, actualmente sin continuidad en Banfield de Argentina y que pertenece a Universitario de Deportes, por lo cual en caso no tenga otra oferta del exterior o de la Liga 1, tendrá que volver a Ate. En ese sentido, uno de los arqueros podría dejar el club.

Ahí las fichas apuntan al uruguayo Britos, que si bien es el arquero del bicampeonato ha ido de más a menos y ocupa plaza de extranjero, situación distinta a la del chileno peruano Vargas, que podría quedarse en tienda crema para competir con Romero y alternar en el arco. Veremos.

Universitario se prepara para enfrentar a Cusco FC. (Foto: @Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Luego de su triunfo sobre UTC, Universitario volverá a tener actividad el próximo fin de semana cuando reciba a Cusco FC, en compromiso correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 27 de septiembre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de Ate.

Para seguir la transmisión de este partido debías conectarte a la señal de GOLPERU, disponible en la parrilla de Movistar TV, además de la alternativa de streaming en la plataforma de Movistar TV App (anteriormente Movistar Play). Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

