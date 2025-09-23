La Liga 1 2025 entró en su etapa más intensa y uno de los equipos que se ha convertido en protagonista es Cusco FC. Los dirigidos por Miguel Rondelli venían mostrando una campaña sólida, pero en la última jornada sufrieron un duro golpe con la derrota en casa ante ADT, resultado que no solo frenó su invicto, sino que además puso en alerta a Universitario de Deportes, líder del campeonato. Con apenas dos puntos de diferencia, los cremas miran de reojo lo que haga el cuadro cusqueño, que en las próximas fechas afrontará un calendario complicado con clásicos regionales, salidas de alto riesgo y enfrentamientos directos por la parte alta de la tabla. La presión es máxima y el margen de error mínimo en una definición que promete emociones hasta la última jornada.

El próximo gran reto de Cusco FC será nada menos que Universitario, en el Monumental. Este choque directo entre líderes y escoltas podría marcar un antes y un después en la pelea por el Clausura, pues de conseguir un triunfo, los de Ate se alejarían en la tabla, mientras que una victoria cusqueña los haría volver a lo más alto.

Luego de medirse contra la ‘U’, los dorados tendrán que afrontar otra prueba exigente en casa frente a Deportivo Garcilaso. El clásico cusqueño siempre trae consigo un condimento especial, más aún cuando ambos equipos pelean en posiciones de privilegio y con la motivación de su hinchada en el Inca Garcilaso de la Vega.

La ruta de los imperiales continuará con una visita a Los Chankas, un rival que suele hacerse fuerte en Andahuaylas y que ha complicado a varios candidatos en la temporada. Ese partido podría convertirse en otro obstáculo de cuidado para los de Rondelli en su objetivo de mantenerse en lo más alto.

En la fecha 14, Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos, equipo que lucha por alejarse de la zona de descenso y que en condición de visitante ha sabido dar sorpresas. Para los cusqueños será clave no dejar escapar puntos en su estadio si quieren sostener su candidatura al Clausura.

ADT dio la sorpresa y ganó 2-0 a Cusco FC. (Foto: Liga 1)

La siguiente parada será contra Cienciano en el clásico del Cusco. Ese duelo tiene un condimento especial, pues además de la rivalidad histórica, ambos equipos suelen jugarse más que tres puntos en cada enfrentamiento. Una caída en ese partido podría dejar secuelas anímicas en el plantel dorado.

El camino tampoco será más sencillo cuando enfrenten a Atlético Grau en condición de local, equipo que ha mostrado solidez y se mantiene como un rival incómodo para cualquiera. Después vendrán dos partidos en la recta final: visita a Alianza Universidad en Huánuco y duelo contra Sport Boys en casa, ambos con rivales que luchan por escapar de la zona baja, lo que incrementa la tensión de esos encuentros.

La última jornada para Cusco FC será contra Sport Huancayo en la ‘Incontrastable’, una plaza complicada donde los huancaínos suelen hacerse fuertes. Ese cierre de torneo podría terminar siendo decisivo, sobre todo si la tabla mantiene la paridad que hoy existe entre los primeros lugares.

Con 19 unidades y a solo dos de Universitario, los de Rondelli saben que dependen de sí mismos para soñar con el título. La derrota ante ADT fue un llamado de atención, pero también un recordatorio de que en este Clausura no hay margen para relajarse. El calendario ya está trazado y, mientras Universitario no pierde detalle de sus pasos, Cusco FC tendrá que tener claro que cada partido será una final.

