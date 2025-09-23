La décima jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 quedó marcada por un hecho que encendió la polémica en el fútbol peruano. En pleno partido entre Alianza Atlético y Ayacucho FC, que se disputó en el estadio Campeones del 36, se reportó un supuesto robo en la zona del banco de suplentes del cuadro visitante. La información difundida en la transmisión televisiva generó preocupación inmediata, pues se indicó que un grupo de jóvenes habría ingresado para llevarse objetos de utilería, lo que encendió la alarma sobre la seguridad del recinto en Sullana.

Durante la transmisión de L1 MAX, se informó que varios sujetos habrían sustraído pertenencias de los ‘Zorros’ en pleno segundo tiempo. “Problemas de seguridad aquí en el estadio. Lamentablemente, un grupo de jovencitos le ha quitado ciertas pertenencias de utilería a la gente de Ayacucho FC en el banco de suplentes”, se relató mientras el compromiso se desarrollaba con normalidad en el campo. La escena rápidamente generó repercusión entre los hinchas y se habló incluso de un posible ingreso a los camerinos.

Tras las primeras versiones, la Policía y el cuarto árbitro intervinieron en la zona para supervisar lo ocurrido, mientras el partido seguía su curso. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer, ya que no se confirmó que hubiera pertenencias personales entre los objetos sustraídos. La situación dejó incertidumbre y abrió paso a múltiples especulaciones.

Ante la creciente ola de comentarios, Alianza Atlético decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial. El club norteño descartó tajantemente que se haya producido un robo en los vestuarios de Ayacucho FC y precisó que la situación se debió a la sustracción de bebidas hidratantes en la banca de suplentes por parte de personas ajenas al espectáculo deportivo. “No ha existido ningún robo de utilería ni objetos personales en el camerino del equipo visitante en el estadio Campeones del 36”, señalaron.

El pronunciamiento también aclaró que el acceso a los camerinos cuenta con estrictos filtros de seguridad y personal en cada puerta, por lo que la versión sobre un presunto hurto en esa zona fue calificada como falsa. De hecho, según el mismo comunicado, dicha información fue corroborada por el propio jefe de equipo de Ayacucho FC, descartando así cualquier ingreso indebido a los vestuarios.

Asimismo, la institución sullanense recordó que en la banca de suplentes no está permitido dejar objetos de valor y que únicamente se habilita ese espacio para material deportivo. Con ello, intentaron reforzar la idea de que lo ocurrido no pasó de un malentendido que fue amplificado en plena transmisión televisiva.

Comunicado de Alianza Atlético sobre supuesto robo en el Campeones del 36 | Foto: AAS

El club también aprovechó la oportunidad para rechazar categóricamente cualquier acto de hurto o comportamiento que manche la imagen de su hinchada. “Como institución rechazamos cualquier acto de hurto o comportamiento indebido que afecte la imagen de nuestro club y de la hinchada que siempre nos respalda”, añadieron en el comunicado, buscando cerrar la polémica.

Del lado de Ayacucho FC, hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial, aunque lo sucedido generó preocupación entre jugadores y comando técnico durante el partido. La caída por 3-0 en lo deportivo terminó quedando en segundo plano frente a la controversia generada por la denuncia inicial de robo.

El incidente se suma a una lista de problemas de seguridad que en distintas ocasiones han sido cuestionados en estadios de provincia, sobre todo en el Campeones de 36, donde ocurrieron distintos desmanes que llevaron a que no jueguen en dicho lugar cuando se enfrenten a equipos que puedan generar alto riesgo como Universitario de Deportes o Alianza Lima.

