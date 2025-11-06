Los rumores sobre una posible salida de Paulo Autuori de Sporting Cristal comenzaron a circular en los últimos días y generaron inquietud entre los hinchas celestes. Se habló de cambios para la próxima temporada, de resultados que no convencieron del todo y de la posibilidad de buscar un entrenador con un perfil distinto. En ese contexto, las especulaciones crecieron rápido en redes. Sin embargo, desde el club salió una voz autorizada para abordar la situación: el director deportivo, Gustavo Zevallos, quien decidió poner paños fríos a la situación y aclarar cuál es la postura oficial respecto al futuro del entrenador brasileño.

En entrevista con RPP, Zevallos calificó como “totalmente falsa” la versión de que Sporting Cristal estaría evaluando la salida de Autuori a fin de temporada. El dirigente remarcó que existe un contrato vigente y que dentro del club no se ha discutido una rescisión ni modificación del proyecto que se está trabajando desde abril de este año.

Según explicó, el vínculo entre Sporting Cristal y el técnico está firmado hasta diciembre de 2026, por lo que su continuidad no está condicionada al lugar en el que el equipo termine esta temporada. De acuerdo con su versión, la institución respalda el proceso que se viene construyendo y considera prematuro evaluar cambios basados únicamente en los resultados del semestre.

Zevallos también señaló que el ruido externo suele aparecer en momentos donde el equipo está cerca de definiciones importantes, pero insistió en que dentro del club hay tranquilidad. Para él, la única intención al responder públicamente sobre la situación es que el hincha tenga información clara y no se deje llevar por versiones sin sustento.

El dirigente incluso resaltó aspectos del trabajo realizado por Autuori en los últimos meses. Recordó que varios jugadores de Cristal fueron convocados recientemente a la Selección Peruana, algo que, según dijo, refleja crecimiento individual y una base para el futuro, más allá de los resultados inmediatos en la Liga 1 o en la Copa Libertadores.

Por otro lado, reconoció que el equipo no tuvo una temporada completamente regular y que los números todavía pueden generar debate. Desde su regreso, Autuori ha dirigido encuentros en los que alternó victorias, empates y derrotas, algo que abrió la discusión sobre el funcionamiento del equipo. Sin embargo, para la directiva celeste, los procesos deportivos necesitan tiempo y continuidad.

La posibilidad de buscar otro entrenador fue mencionada en algunos medios deportivos en los últimos días, pero Zevallos negó categóricamente esa versión. Señaló que cualquier decisión de ese tipo sería estructural y se tomaría en conversación interna, no a raíz de rumores o comentarios externos.

Paulo Autuori regresó a Sporting Cristal en abril 2025. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Cienciano, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 3:15 p.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

