Universitario buscará el tetracampeonato en 2026, por lo que necesita incorporar nuevos jugadores, debido a que también concretó salidas del club. Los cremas anunciaron este jueves 31 de diciembre la llegada de Héctor Fértoli, futbolista argentino que llega desde Racing Club de Argentina. El anuncio se dio a través de redes sociales, como parte del cierre del año 2025. Con 31 años de edad, tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano.

Los cremas sumarán una nueva alternativa en ofensiva con la llegada del jugador quien tiene la velocidad como uno de sus principales aportes. Apodado como el ‘Rayo’, el club informó el desequilibrio y versatilidad como parte de sus características para concretar el fichaje.

Fértoli cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol sudamericano. Se formó en Newell’s Old Boys, club con el que debutó en la primera división argentina, y posteriormente defendió camisetas importantes como San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Huracán y Godoy Cruz, además de su paso por el fútbol colombiano con Atlético Nacional.

La posibilidad de su arribo tomó fuerza debido a que el jugador no sería tomado en cuenta por Racing para la temporada que viene. Tras finalizar su préstamo en Tigre, el futbolista de 31 años retornó a ‘La Academia’, pero rápidamente fue notificado de que volvería a salir cedido, por lo que la opción de llegar a Ate se convirtió en lo más concreto.

Durante su último año con Tigre, Fértoli disputó 19 partidos, registrando dos goles y una asistencia en poco más de 900 minutos. Si bien no terminó la temporada como titular, su último partido fue el 26 de septiembre, dejó claro que puede desempeñarse en varias posiciones del mediocampo, una característica que le interesa al cuerpo técnico encabezado por Javier Rabanal.

Héctor Fértoli es nuevo jugador de Universitario | Foto: Racing Club

Desde tienda merengue también buscan polifuncionalidad, por lo que Fértoli encajaría perfecto en esta idea. Héctor puede jugar como volante por dentro, interior por cualquiera de las bandas e incluso como extremo, dependiendo del sistema que quiera usar Javier Rabanal.

Esa versatilidad, sumada a un registro sin lesiones graves en los últimos años, lo convierte en una pieza que podría adaptarse rápidamente al estilo de juego crema. Además, sería uno de los pedidos del DT para emprender el proyecto del tetracampeonato en Liga 1 y un mejor papel en Copa Libertadores.

Mientras tanto, Universitario continúa armando su plantel para un año donde la exigencia será mayor, buscando pelear arriba en la Liga 1 y competir a buen nivel en el torneo internacional. Héctor Fértoli se suma al arribo de Caín Fara y Seskou Gassama.

