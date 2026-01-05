Con entrenamientos a doble turno, tanto en Lurín como en Videna, Luis Ramos vive sus primeros días como nuevo jugador de Alianza Lima con la ilusión a tope y las metas claras. El delantero llegó convencido por el ambicioso proyecto deportivo íntimo, donde tendrá el duro reto de pelear el puesto con figuras de la talla de Paolo Guerrero y Federico Girotti. Tras su paso por el fútbol colombiano, el atacante nacional confesó que vestir la blanquiazul era un anhelo personal y profesional que hoy cumple con orgullo. Donde una de sus principales motivaciones será jugar junto a uno de sus ídolos en el fútbol peruano.

Su incorporación busca darle jerarquía al ataque en una temporada donde la exigencia será máxima para el plantel victoriano, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores. Ramos sabe que la competencia será feroz, pero confía en su capacidad goleadora para ganarse el corazón del hincha.

“Muy feliz de empezar los entrenamientos, estoy con mucha ilusión y hay que prepararse para lo que viene”, fueron las primeras palabras del ex-goleador del América de Cali tras las prácticas del día, en su encuentro con la prensa. La exigencia ha aumentado pensando en lo que será el torneo amistoso que disputarán en Uruguay.

Luis Ramos firmó su contrato con Alianza ! Foto: Alianza Lima

Ramos tiene claro que la pretemporada será clave para ganarse un lugar en el once titular desde el arranque del torneo, buscando siempre el beneficio grupal. Pero también reveló que fue justamente ese tipo de reto lo que hizo elegir a Alianza Lima. Si bien manejaba otras propuestas, pero el sentimiento por el equipo ‘blanquiazul’ pesó más en su elección final.

“Teníamos varias ofertas, pero tomamos la mejor decisión. Yo quería llegar aquí por el calor de la gente y la forma en que viven los partidos”, manifestó entusiasmado por sentir pronto el aliento de la hinchada en Matute, con la que se encontrará en la Noche Blanquiazul cuando enfrente al Inter Miami.

El joven delantero de 26 años llega para aportar frescura y movilidad al frente de ataque aliancista. El entrenador Pablo Guedes ya analiza opciones tácticas, como un 4-4-2 o un 3-5-2, que permitirían ver a Ramos compartiendo la delantera junto a otros referentes ofensivos según lo requiera el rival de turno.

Otro de los motores principales para su fichaje fue la presencia del ‘Depredador’ en el vestuario. “Fue una de las cosas por las que tomé la decisión; tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo y aprender mucho de él”, confesó Ramos, quien ve en Paolo Guerrero un espejo donde mirarse para crecer profesionalmente.

Sigue en casa: Alianza Lima confirmó la renovación de Paolo Guerrero para el 2026. (Foto: Alianza Lima)

La fuerte competencia de los delanteros aliancistas

Sobre la disputa por el titularato con Guerrero y el argentino Girotti, Ramos se mostró muy maduro. “Es linda y sana la competencia. Lo veo como aprendizaje y tenemos que cuidarnos entre nosotros, ya que el más beneficiado será el club”, aseguró, priorizando siempre el bienestar colectivo del grupo por encima del individual.

Sus objetivos personales son ambiciosos y claros: mantener su racha frente al arco rival este año. “Quiero aportar con goles, como siempre lo he hecho en todos los clubes. Gracias a Dios me ha tocado salir goleador en mis equipos anteriores y vengo con muchas ganas de campeonar”, sentenció con firmeza el atacante.

Finalmente, Luis Ramos se perfila como una de las cartas de gol más importantes para la Liga 1 2026. La afición blanquiazul espera que esa ilusión mostrada en sus declaraciones se traduzca rápidamente en celebraciones y en el ansiado título nacional a final de temporada.

TE PUEDE INTERESAR