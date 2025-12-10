Luego de lo que ha sido su polémica y mediática salida de Alianza Lima, el futuro de Hernán Barcos parece haberse definido en tiempo récord, lejos de la capital pero con un protagonismo absoluto. El veterano atacante estaría muy cerca de encontrar un nuevo equipo donde continuar su carrera en la Liga 1 del 2026. Contra todo pronóstico, se tratará nada menos que del recién ascendido FC Cajamarca, institución que ha irrumpido en el mercado con una agresividad financiera y deportiva dispuesta a romper el esquema del torneo local.

El último campeón de la Liga 2 ha demostrado estar dispuesto a todo para hacerse de los servicios del goleador argentino. A diferencia de las conversaciones tibias con Sport Boys, las negociaciones con el cuadro cajamarquino escalaron rápidamente al punto de que están a muy poco de cerrar un acuerdo formal.

La directiva norteña entendió que para fichar al máximo goleador extranjero de la historia de Alianza Lima, la inversión debía ser consecuente con su jerarquía. El factor económico ha sido determinante para inclinar la balanza. FC Cajamarca puso sobre la mesa un contrato que no solo incluye un sueldo considerablemente mejor.

No solo comparado al que le mostraron en el Callao, sino que compite directamente con las cifras que manejan los grandes clubes peruanos. La oferta salarial igualaría los montos de instituciones como Universitario de Deportes, Sporting Cristal y el mismo Alianza Lima, sorprendiendo con la solvencia que quieren mostrar en su incorporación al fútbol profesional.

FC Cajamarca se consagró campeón de la Liga 2 2025. (Foto: Liga 2)

La seriedad de la propuesta se confirmó con hechos presenciales. Para sorpresa de muchos, el atacante de 41 años viajó personalmente a la ciudad de Cajamarca. Allí sostuvo una reunión cumbre con Omar Zavaleta, presidente del club, quien le hizo llegar de primera mano el deseo institucional de contar con él como la piedra angular del proyecto 2026 en la máxima categoría.

Sin embargo, el dinero no fue el único as bajo la manga de los cajamarquinos. El club pensó en todo para obtener el ‘sí’ del experimentado delantero y diseñó una propuesta integral que contempla su futuro inmediato. A sus 41 años, Barcos seguirá jugando, pero es consciente de que su etapa en los campos está en la recta final. Por ese motivo, la oferta incluye una cláusula inédita: iniciar su nueva faceta como gestor deportivo.

Esta información fue corroborada por el periodista Carlos Benavente, quien detalló el plan del club norteño. “Lo de Hernán Barcos a FC Cajamarca no solo apuntaría a que sea el ‘9’ del equipo recién ascendido a la Liga 1 en 2026. La idea es que el ‘Pirata’ también asuma un rol en la planificación deportiva y, de alguna manera, inicie su camino como gerente deportivo”, informó en su cuenta de X.

Hernán Barcos tuvo reuniones con diferentes protagonistas del FC Cajamarca. (Foto: Alfredo Ccasa)

De concretarse la firma, FC Cajamarca daría el golpe más sonado del mercado de pases. No solo aseguraría goles con un delantero de probada eficacia, sino que sumaría a su estructura a un líder con visión de juego y vestuario, dispuesto a construir los cimientos deportivos de un club que quiere dejar de ser la sorpresa para convertirse en una realidad competitiva.

Además, se pudo conocer también, de acuerdo a la información del periodista Alfredo Ccasa, que Hernán incluso ya tuvo conversación también con Carlos Silvestri, reciente elegido como entrenador para la temporada del 2026. De esta manera, ambas partes irían de la mano con el trabajo del equipo.

