Sporting Cristal debutó con el pie derecho en el Torneo Clausura tras imponerse a Deportivo Garcilaso con un golazo de Martín Távara. Tras el encuentro, Hernán Barcos analizó el rendimiento del equipo, destacó la actitud mostrada durante los 90 minutos y remarcó la importancia de empezar el campeonato con una victoria.

El experimentado delantero aseguró que Cristal salió decidido a imponer condiciones desde el inicio. “Hicimos un gran partido. Desde el primer minuto fuimos a presionar arriba. Robamos varias pelotas y generamos muchas situaciones, aunque nos faltó concretar”, comentó.

Barcos también consideró que el marcador pudo ser más amplio por lo visto en el campo de juego. “Los primeros partidos siempre son difíciles, pero el resultado no refleja todo lo que hicimos. Lo importante es que nos vamos tranquilos porque se ganó”, agregó.

Uno de los aspectos que más valoró el atacante fue la solidez defensiva del equipo, un punto que Sporting Cristal buscó mejorar para el segundo semestre de la temporada.

“El semestre pasado nos hicieron muchos goles y una de las tareas principales era mantener el arco en cero. Sabemos que tenemos jugadores de jerarquía y que en cualquier momento vamos a convertir”, sostuvo.

Hernán Barcos tuvo un desempeño aceptable con Criistal | (Foto: GEC)

Sobre el ingreso del flamante refuerzo Michael Hoyos, Barcos destacó que la competencia será beneficiosa para el plantel. “Michael es un gran jugador y un gran profesional. El que esté mejor va a jugar y eso será lo mejor para Sporting Cristal”, señaló.

Asimismo, el delantero elogió el ambiente que se vive en el vestuario y el trabajo del técnico Paulo Autuori. “Hay un gran grupo humano, mucha calidad, jugadores de experiencia y jóvenes con mucho futuro. Tenemos un gran entrenador que sabe lo que hace”, indicó.

Finalmente, Barcos agradeció el respaldo que viene recibiendo de la hinchada celeste y aseguró que buscará responder dentro del campo. “Es lindo el cariño y el respeto que me tiene la gente. Con sacrificio, trabajo y goles vamos a seguir ganándonos su apoyo”, concluyó.

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