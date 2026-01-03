FC Cajamarca atraviesa días de ilusión y expectativa tras confirmar uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases. El club recién ascendido a la Liga 1 empieza a marcar distancia con el discurso habitual de los nuevos inquilinos y apuesta por un proyecto ambicioso desde su primer año en la máxima categoría. En ese escenario, la presentación oficial de su plantel y comando técnico generó atención a nivel nacional. Hernán Barcos, una de las voces más esperadas, tomó la palabra y dejó un mensaje claro sobre lo que buscará el equipo en esta temporada.

En conferencia de prensa, Hernán Barcos fue presentado oficialmente como nuevo jugador de FC Cajamarca y no esquivó el tema de los objetivos. Lejos de hablar de adaptación o permanencia, el delantero argentino sorprendió con un discurso directo y cargado de ambición.

“Estamos muy contentos de llegar a Cajamarca. El objetivo es por lo menos clasificar a un torneo internacional. No podemos empezar el campeonato con la mentalidad de salvar la categoría, apuntamos a pelear”, señaló el ‘Pirata’, dejando una postura firme desde el primer día.

El atacante de 41 años remarcó que su llegada no responde a un protagonismo personal, sino a la construcción de un equipo competitivo. En ese sentido, resaltó la importancia del trabajo colectivo y el compromiso grupal dentro del proyecto deportivo.

“No se trata de Hernán Barcos, se trata de armar un equipo sólido y potenciar al FC Cajamarca. El objetivo es grupal, no personal. Desde el día uno vamos a trabajar muy duro, todos iguales”, afirmó ante los medios.

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira junto a Omar Zavaleta, presidente del club.

Durante la presentación también tomó la palabra el entrenador Carlos Silvestri, quien valoró el paso que está dando el club en esta nueva etapa. El técnico destacó el entorno humano que encontró y la ilusión que genera liderar un proyecto en crecimiento.

“Estoy con mucha ilusión por esta nueva etapa. Quiero agradecerle al presidente por la confianza. Cajamarca FC es un equipo de familia, lo cual transmite nobleza”, expresó el estratega, alineado con el mensaje de ambición moderada.

Otro de los puntos que se abordó fue el desarrollo de talento local. Tanto Barcos como el comando técnico coincidieron en la necesidad de potenciar a los futbolistas de la región y fortalecer el vínculo social del club con la ciudad. “En la ciudad hay muchos jugadores con condiciones, hay que potenciarlos y pulirlos. Queremos trabajar también la parte social y que este club sea un ejemplo para el Perú”, se mencionó durante la conferencia.

Pensando a futuro, el presidente Omar Zavaleta brindó detalles sobre la infraestructura que viene desarrollando la institución. El directivo confirmó avances importantes en la construcción de un Centro de Alto Rendimiento y un nuevo estadio para el club. “Estamos armando un Centro de Alto Rendimiento y creando un estadio que está al 80%. Estamos a puntos de cerrar un expediente técnico”, indicó, reforzando la seriedad del proyecto cajamarquino.

Finalmente, Pablo Lavandeira también expresó su satisfacción por sumarse al equipo y valoró el significado personal de este nuevo desafío. “Agradecer la oportunidad de llegar a este club, que hace historia en el fútbol peruano. Feliz y orgulloso de volver en 11 años a la ciudad que me recibió en el fútbol peruano”, comentó.

